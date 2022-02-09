"Царское телевидение": в моче основателя "Спутника и погрома" Просвирнина нашли кокаин

В моче выпавшего из окна журналиста и основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина назначенная следствием экспертиза нашла кокаин и антигистаминное лекарство, которое может вызывать галлюцинации, сообщила редакция "Царского телевидения".

"Версию изменённого состояния сознания в итоге подтвердила и назначенное следствием судебно-химическое исследование, которое выявило в моче присутствие следующих веществ: двух стимуляторов (кокаин, 0,355 мг%, и МДМА, без указания процентного содержания), а также антигистаминного лекарственного препарата доксиламина (0,043мг%), побочным эффектом которого является, среди прочего,спутанность сознания и галлюцинации", — пишет "Царское телевидение" на своей странице в VK.

Как отмечается, в крови эти вещества обнаружены не были. Согласно заключению эксперта, которое приводит "Царское телевидение", "в крови и моче не обнаружено метадона, аминазина, дипразина, тизерцина, трифтазина, тиоридазина, имипрамина, хлордиазепоксида, диазепама, карбамазепина, амитриптилина", не найдены и морфин, кодеин, опиаты, амфетамины, бензодиазепины, барбитураты, синтетические каннабиоиды.

Пресс-секретарь Просвирнина, замглавреда "Царского телевидения" Святослав Павлов заявил также, что редакция провела собственное расследование обстоятельств гибели Просвирнина. Речь идёт о вопросе, волновавшем многим почитателей этого канала — был ли в деле криминальный след.