Сирийская система ПВО задействована для отражения атаки над Дамаском
Пока не известно откуда вёлся обстрел и что именно пытались поразить силовики, но известно, что с столице были слышны сильные взрывы.
Кадр из видео. На обложке. © Twitter / وكالة رقم الإخبارية
Работа сирийской ПВО над Дамаском. Видео © Twitter / وكالة رقم الإخبارية
В Сирии силы противовоздушной обороны задействованы для отражения удара в небе над столицей страны. Об этом сообщают местные СМИ.
В сирийской столице были слышны сильные взрывы, сообщает госаегнтство САНА. Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском.
"Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском", - пишет агентство.
А ранее Лайф писал, что израильские истребители из Ливана ударили ракетами по Сирии. Комплексы ПВО российского производства смогли уничтожить десять из двенадцати выпущенных реактивных снарядов.
Комментариев: 0