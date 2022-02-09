Сирийская система ПВО задействована для отражения атаки над Дамаском

Работа сирийской ПВО над Дамаском. Видео © Twitter / وكالة رقم الإخبارية

В Сирии силы противовоздушной обороны задействованы для отражения удара в небе над столицей страны. Об этом сообщают местные СМИ.

В сирийской столице были слышны сильные взрывы, сообщает госаегнтство САНА. Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском.

"Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском", - пишет агентство.