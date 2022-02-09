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Сирийская система ПВО задействована для отражения атаки над Дамаском

Пока не известно откуда вёлся обстрел и что именно пытались поразить силовики, но известно, что с столице были слышны сильные взрывы.

8 февраля, 23:14

Кадр из видео. На обложке. © Twitter / وكالة رقم الإخبارية

Работа сирийской ПВО над Дамаском. Видео © Twitter / وكالة رقم الإخبارية

В Сирии силы противовоздушной обороны задействованы для отражения удара в небе над столицей страны. Об этом сообщают местные СМИ.

В сирийской столице были слышны сильные взрывы, сообщает госаегнтство САНА. Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском.

"Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском", - пишет агентство.

А ранее Лайф писал, что израильские истребители из Ливана ударили ракетами по Сирии. Комплексы ПВО российского производства смогли уничтожить десять из двенадцати выпущенных реактивных снарядов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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