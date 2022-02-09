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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

В результате оказалось временно заблокировано большинство полос автодороги. Столичный Дептранс призвал водителей объезжать этот участок.

8 февраля, 22:42

Фото обложки © Кадр из видео LiFE

Последствия столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Видео © LIFE

В западной части Москвы, на Кутузовском проспекте перед пересечением с Минской улицей, столкнулись три автомобиля: один грузовик и два легковых. На месте ЧП работают оперативные службы, в сторону области движение открыто только по одной полосе. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"На месте работают оперативные службы города, движение в сторону области осуществляется по одной полосе из пяти. Рекомендуем по возможности объезжать этот участок", — говорится в сообщении на канале ведомства в мессенджере Telegram.

Есть ли жертвы, не сообщается, как и то, насколько сильно пострадали люди, находившиеся в этих трёх автомобилях. Судя по видео с места ЧП, которое есть в распоряжении Лайфа, транспортные средства сильно повреждены: удар был мощным.

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Ранее Лайф писал, что три человека пострадали в результате массового ДТП на Рублёвском шоссе в Москве. Виновником аварии, по предварительным данным, стал владелец крупной строительной корпорации. Он не справился с управлением и столкнулся с идущими впереди машинами.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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