НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Екатеринбурге водитель внедорожника протаранил людей на остановке

Пострадало несколько человек, включая ребёнка, но госпитализация понадобилась только ему. У взрослых серьёзных травм не оказалось.

8 февраля, 21:08

ДТП в Екатеринбурге. Фото на обложке / Кадр из видео © Telegram-канал / Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге водитель внедорожника протаранил людей на остановке. Видео © Telegram-канал / Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге водитель белого внедорожника пролетел на красный свет перекрёсток улиц Сулимова и Менделеева и устроил ДТП. Машина въехала в автомобиль, который завершал манёвр, выехала на пешеходную часть и протаранила нескольких человек на остановке.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора. Видно, что люди разлетаются как кегли от мощного удара. Как рассказали Лайфу в местных экстренных службах, пострадало несколько человек, включая подростка 2006 года рождения. У него ушибы обоих предплечий. Взрослые от госпитализации отказались, у них серьёзных травм нет.

Грузовик загорелся на обочине ЦКАД

Грузовик загорелся на обочине ЦКАД

Ранее Лайф писал, что три человека пострадали в результате массового ДТП на Рублёвском шоссе в Москве. Виновником аварии, по предварительным данным, стал владелец крупной строительной корпорации. Он не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими машинами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1