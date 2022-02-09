В Екатеринбурге водитель внедорожника протаранил людей на остановке
Пострадало несколько человек, включая ребёнка, но госпитализация понадобилась только ему. У взрослых серьёзных травм не оказалось.
ДТП в Екатеринбурге. Фото на обложке / Кадр из видео © Telegram-канал / Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге водитель внедорожника протаранил людей на остановке. Видео © Telegram-канал / Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге водитель белого внедорожника пролетел на красный свет перекрёсток улиц Сулимова и Менделеева и устроил ДТП. Машина въехала в автомобиль, который завершал манёвр, выехала на пешеходную часть и протаранила нескольких человек на остановке.
Момент аварии попал на запись видеорегистратора. Видно, что люди разлетаются как кегли от мощного удара. Как рассказали Лайфу в местных экстренных службах, пострадало несколько человек, включая подростка 2006 года рождения. У него ушибы обоих предплечий. Взрослые от госпитализации отказались, у них серьёзных травм нет.
Ранее Лайф писал, что три человека пострадали в результате массового ДТП на Рублёвском шоссе в Москве. Виновником аварии, по предварительным данным, стал владелец крупной строительной корпорации. Он не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими машинами.
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