Псаки объяснила неготовность США к санкциям против "Северного потока – 2"

Белый дом не поддерживает идею введения санкций против газопровода "Северный поток – 2" уже на этом этапе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На брифинге она отметила, что в конгрессе есть сторонники такого давления на Россию, однако в Белом доме не считают, что это будет эффективным.

"Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это средство воздействия", — сказала Псаки.

По мнению представителя Белого дома, это воздействие на Москву работает за счёт предупреждения, что санкции будут введены "в случае российского вторжения" на Украину.

"Поэтому мы продолжаем следовать тем же путём", — заключила Псаки.

Как рассказывал Лайф, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае, если Россия совершит вторжение на Украину. При этом американский лидер не уточнил механизм, как будет осуществляться этот процесс, если он не зависит от Соединённых Штатов.