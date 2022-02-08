Псаки: США воодушевлены дипломатическими усилиями Франции по Украине

США воодушевлены усилиями Парижа по дипломатическому взаимодействию вокруг Украины, а также переговорами президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы воодушевлены любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию", — сказала Псаки, комментируя визит французского президента в Москву.

Однако дать оценку того, приблизили ли переговоры Макрона и Путина деэскалацию вокруг Украины, в данный момент Вашингтон не готов, добавила Псаки.

"Мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент Путин. Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Также Псаки заявила, что США приветствовали бы прогресс в переговорах Евросоюза с Россией по безопасности, если таковые состоятся. Белый дом не видит риска оказаться вне этого диалога, добавила представитель офиса американского президента.

Ранее Лайф сообщал, что Псаки заявила об отсутствии противоречий в заявлениях Вашингтона и Киева. Пока на Украине призывают мировую общественность взвешенно оценивать ситуацию по поводу гипотетической "российской агрессии", Америка продолжает настаивать на возможности такого развития событий.