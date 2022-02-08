Макрон анонсировал новые переговоры в рамках "нормандского формата"

В ближайшие дни переговоры в рамках "нормандской четвёрки" (Россия, Франция, Германия, Украина) по урегулированию украинского кризиса будут продолжены. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы продолжим в ближайшие дни и недели в рамках "нормандского формата" переговоры по политическим рамкам урегулирования кризиса", — сказал Макрон во время брифинга, который транслировался на странице Елисейского дворца в "Твиттере".

Макрон также сообщил, что политические советники лидеров стран "нормандского формата" "проведут важную встречу".