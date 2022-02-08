Макрон анонсировал новые переговоры в рамках "нормандского формата"
По его словам, Франция и Германия продолжат работу в роли посредников для урегулирования конфликта в Донбассе. Он также подчеркнул важность встречи политсоветников стран.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © Twitter / Elysee
В ближайшие дни переговоры в рамках "нормандской четвёрки" (Россия, Франция, Германия, Украина) по урегулированию украинского кризиса будут продолжены. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.
"Мы продолжим в ближайшие дни и недели в рамках "нормандского формата" переговоры по политическим рамкам урегулирования кризиса", — сказал Макрон во время брифинга, который транслировался на странице Елисейского дворца в "Твиттере".
Макрон также сообщил, что политические советники лидеров стран "нормандского формата" "проведут важную встречу".
Ранее Лайф сообщал, что политсоветники глав стран "нормандской четвёрки" встретятся в Берлине 10 февраля. Как уточнил французский лидер, вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной.
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