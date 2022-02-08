Хотел хайпа: Серийным "телефонным террористом" на Урале оказался 14-летний школьник

В Екатеринбурге полиция установила личность подозреваемого в серии ложных сообщений о минировании учреждений города. Им оказался 14-летний подросток, а делал он это ради хайпа и новых подписчиков, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Фигурант нескольких уголовных дел воспитывается не в полной семье — матерью, ранее на учёте в ПДН не состоял. Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей и адвоката. Он уже дал признательные показания, пояснив сыщикам, что совершил свои противоправные действия ради "хайпа", а также с целью привлечь дополнительное количество подписчиков", — рассказал Горелых.

Подросток учится в одной из гимназий Екатеринбурга. Сообщения о минировании он отправлял на электронную почту. Парень признался, что рассылал их в том числе на заказ — ему платили по 1000 рублей на электронный кошелек.

Как уточнил Валерий Горелых, подростка взяли по месту жительства. Однако это было не так легко: школьник использовал различные алгоритмы, которые позволяли скрыть или изменить его IP-адрес.