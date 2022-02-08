Франция решила дать Украине в долг 200 миллионов евро

Париж решил предоставить Киеву 200 миллионов евро (около 1,7 млрд рублей) кредита и финансовые гарантии на 1 миллиард евро (около 85 млрд рублей), под которые Киев сможет получить кредиты во французских банках на программы развития.

"Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях", — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

Однако Париж дал деньги под чёткие условия: они могут быть потрачены на конкретные проекты, согласованные с французской стороной, подрядчики и поставщики должны быть оттуда же.

Кроме того, подписаны документы по финансированию и поставке на Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 млн евро, поставкам пожарно-спасательной техники для ГСЧС и строительству патрульных катеров для ГНСУ, на что предусмотрено отдельное финансирование.