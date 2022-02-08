НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Италии решили отменить требование носить маски на улице

По меньшей мере до 31 марта их нельзя будет снимать в помещениях. Это не распространяется на детей младше шести лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

8 февраля, 19:31

Фото © Pixabay

В Италии с 11 февраля отменяется требование об обязательном ношении масок на улице, которое было введено из-за вспышки ковида в конце декабря. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения республики Роберто Сперанца, сообщает газета Corriere della Sera.

"Маски на открытом воздухе больше не являются обязательными, в то же время до 31 марта средства индивидуальной защиты необходимо носить в закрытых помещениях", — говорится в документе.

Учёные в Китае разработали устройство для выявления ковида менее чем за четыре минуты

Учёные в Китае разработали устройство для выявления ковида менее чем за четыре минуты

Уточняется, что дети младше шести лет, люди с хроническими заболеваниями, которым противопоказано ношение масок, а также те, кто занимается спортом, не обязаны носить средства индивидуальной защиты в помещении.

Ранее Лайф рассказывал, что в России исключили обязательное ношение перчаток из рекомендаций по борьбе с ковидом. В списке правил остались такие пункты, как мытьё рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также соблюдение социальной дистанции. Также отменён повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1