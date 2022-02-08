В Италии решили отменить требование носить маски на улице
По меньшей мере до 31 марта их нельзя будет снимать в помещениях. Это не распространяется на детей младше шести лет, а также людей с хроническими заболеваниями.
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В Италии с 11 февраля отменяется требование об обязательном ношении масок на улице, которое было введено из-за вспышки ковида в конце декабря. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения республики Роберто Сперанца, сообщает газета Corriere della Sera.
"Маски на открытом воздухе больше не являются обязательными, в то же время до 31 марта средства индивидуальной защиты необходимо носить в закрытых помещениях", — говорится в документе.
Уточняется, что дети младше шести лет, люди с хроническими заболеваниями, которым противопоказано ношение масок, а также те, кто занимается спортом, не обязаны носить средства индивидуальной защиты в помещении.
Ранее Лайф рассказывал, что в России исключили обязательное ношение перчаток из рекомендаций по борьбе с ковидом. В списке правил остались такие пункты, как мытьё рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также соблюдение социальной дистанции. Также отменён повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели.
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