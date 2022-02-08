Главы регионов получили право приостанавливать амбулаторную помощь из-за ковида

Согласно постановлению Правительства РФ, в России главы регионов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции получили право приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи. Документ от 4 февраля опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (CoViD-19), высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации при необходимости вправе приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях", — говорится в постановлении правительства.

Нельзя будет приостанавливать оказание плановой амбулаторной помощи детям, а также пациентам при онкологических и ряде других заболеваний. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2022 года, указано в документе.