Главы регионов получили право приостанавливать амбулаторную помощь из-за ковида
Исключение будет сделано для детей, пациентов с онкологическими заболеваниями и рядом других. Постановление будет действовать до конца 2022 года.
Амбулаторная помощь в Москве. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Согласно постановлению Правительства РФ, в России главы регионов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции получили право приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи. Документ от 4 февраля опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"В условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (CoViD-19), высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации при необходимости вправе приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях", — говорится в постановлении правительства.
Нельзя будет приостанавливать оказание плановой амбулаторной помощи детям, а также пациентам при онкологических и ряде других заболеваний. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2022 года, указано в документе.
Как сообщал Лайф, ранее Гинцбург рассказал об условии окончания пандемии коронавируса. Нужно произвести достаточный запас вакцин против CoViD-19 и обеспечить ими страны, которые не производят собственные, уточняет специалист.
Комментариев: 0