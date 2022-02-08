Как выбрать идеальный для себя вид спорта, если знаешь группу крови

Группа учёных из американского Института физической культуры уже долгое время следит за тренировками различных фокусных групп и пришла к выводу, что существует взаимосвязь между видами спорта и группой крови человека. По их мнению, отсутствие желаемого результата у любого, кто хочет сбросить вес или привести себя в форму, может объясняться не его недостаточными стараниями, а неподходящим видом спорта, пишет "Правда.ру".

Первая группа

Людям с этой группой крови главное — запомнить два принципа: плавный переход от лёгкого к сложному и отсутствие однообразных тренировок. Для носителей первой группы подойдут восточные единоборства вроде дзюдо и карате либо же занятия на велотренажёре дома или в зале. После этого можно сменить сложность и приступить к силовым упражнениям или полностью поменять вектор движения. Главное — отсутствие скуки. Заниматься стоит регулярно, но не каждый день.

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Вторая группа

Носители этой группы крови обычно гораздо активнее других, а потому заниматься спортом предпочитают каждый день, выделяя всего один выходной в неделю. Но интенсивность нагрузок лучше снижать, чтобы не перестараться и не получить травму. Для представителей второй группы отлично подойдут фитнес, йога, растяжка, любые танцы или командные виды спорта вроде футбола, волейбола и других.

Третья группа

Люди с этой группой крови любят попеременно интенсивно тренироваться и находиться в покое, а потому им идеально подходит чередование нагрузки. В один день можно заняться силовыми упражнениями, а в другой — аэробикой. Носители третьей группы ценят индивидуальные тренировки, поэтому исследователи предлагают им заняться плаванием, гимнастикой или теннисом. Таким людям стоит воспользоваться своей отличной выносливостью и сделать упор на кардионагрузки: интенсивную ходьбу, бег, езду на велосипеде.

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Четвёртая группа

Люди с четвёртой группой крови считаются уникальными, потому как им подходят любые виды тренировок. Выносливость и упорство позволяют им добиться любых результатов, недаром многие знаменитые спортсмены обладают этой группой крови. Но среди таких людей встречаются и те, кому не интересны активные виды спорта. На этот случай можно предложить плавание, йогу и пилатес.