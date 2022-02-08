Бывший муж 42-летней фитнес-блогерши Демидовой объяснил, почему развёлся с ней спустя 3 года брака

Успешная 42-летняя фитнес-блогерша Виктория Демидова и 27-летний бодибилдер Сергей Бойцов три года были для многих образцовой парой. Супруги вместе тренировались и гуляли по Москве, путешествовали по миру и отдыхали на курортах, демонстрируя идеальные фигуры. А когда к их тандему добавился общий ребёнок, картинка стала совсем идиллической. Однако летом прошлого года пара заявила о разводе, а теперь выясняются уже совсем некрасивые подробности.

Виктория Демидова и Сергей Бойцов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / sergeyboytcov

Сергей Бойцов ещё осенью жаловался подписчикам, что его бывшая возлюбленная не разрешает видеться с сыном — маленьким Кристианом. "Девушки, никогда не ограничивайте своих детей в общении с отцом, не манипулируйте во благо своих целей. Папа — такой же человек, такой же родитель, он имеет право быть с ребёнком, несмотря на ситуацию между родителями", — писал он в "Инстаграме".

Виктория Демидова и Сергей Бойцов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / sergeyboytcov, daria.photo.mua

На программе Андрея Малахова "Прямой эфир" Сергей рассказал, что бывшая жена всё устроила весьма коварно — Виктория с детьми живёт в США, поэтому бодибилдер нечасто может их навещать. "Любая женщина любит контроль. Она начинает манипуляции относительно детей. Это всё привело к разрыву", — признался Бойцов в эфире шоу. По словам мужчины, Демидова всегда была властной и более состоятельной, чем он, что неудивительно — разница в возрасте у экс-супругов около 16 лет. Виктория не обладала терпением и всего хотела немедленно, поэтому возлюбленные не смогли ужиться вместе.

Сергей Бойцов с сыном Кристианом, Виктория Демидова. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / sergeyboytcov, suzanna.photo (фотограф — Сюзанна Дубинская), demivika_marafon

Вот только у самой фитнес-блогерши другая версия случившегося. Спустя год после внезапной смерти первого мужа она начала встречаться с Сергеем, но оказалось, что он вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Бодибилдер был жесток по отношению к её собаке, а к сыну Виктории от первого брака якобы вообще относился ужасно — бил Никиту ремнём и угрожал ему. Спускать такое на тормозах женщина не стала и решила развестись.

Виктория Демидова и Сергей Бойцов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / demivika_marafon, sergeyboytcov

А все обвинения в манипуляциях она тоже отрицает. По её словам, сразу после развода она предлагала Сергею установить через адвокатов и порядок общения с детьми, и размер алиментов, которые пойдут на воспитание его сына. Однако любящий отец отказался от предложения дважды, а затем и вовсе заявил, что детям деньги не нужны. Подписчикам блогерша призналась, что Сергей до сих пор никак не участвует в жизни Кристиана.

Виктория Демидова, Сергей Бойцов с детьми Кристианом и Никитой. Фото © Instagram / sergeyboytcov

Но ему, скорее всего, и не до детей — в последнее время бодибилдер не вылазит из скандалов. Сразу после развода с Викторией он начал встречаться с блогершей Настей Созоник, но их роман продлился недолго — и перед Новым годом девушка ушла от него, заявив, что он бил её собаку. После этого Сергей решил поднять свой рейтинг в глазах подписчиков и выпустил гайд по коронавирусу. Вот только это привело к противоположному результату. Оказалось, что методичку составил врач из Уфы Глеб Глебов, который распространял её бесплатно. После такого фанатов у бодибилдера значительно убавилось.

Сергей Бойцов с Анастасией Созоник. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / sergeyboytcov, yushenkova.ph (фотограф — Арина Юшенкова)

И пока Сергей ходит по телешоу, обвиняя бывшую жену во всех смертных грехах, Виктория нашла себе нового кавалера, личность которого пока скрывает. "Как соберусь замуж, так и покажу его", — сообщила она подписчикам. Фитнес-блогерша не исключает и возможности снова родить ребёнка. По её мнению, 42 года — вполне нормальный для этого возраст, особенно если есть средства и позволяет здоровье.