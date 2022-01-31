Бывший ухажёр Волочковой раскрыл, почему продержался всего три недели
По словам Сергея, Анастасия ведёт себя открыто и дружелюбно лишь перед своими фанатами, а за закрытыми дверями она превращается в совершенно другого человека.
В "Инстаграме" бывший возлюбленный Волочковой подтвердил, что расстался с балериной спустя три недели после начала романа, разглядев её настоящую сущность. Он написал звезде и категорично закончил отношения. "Сегодня увидел человека, изображающего жертву. Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат", — заявил он, заинтриговав подписчиков до невероятности.
Он сам обвинил Анастасию Волочкову в предательстве, за которое сложно простить даже самого дорогого человека. Но вместо того, чтобы просить прощения, звезда принялась изображать жертву в "Инстаграме" и манипулировать подписчиками, разводя их на сочувствие и жалость. Однако у балерины есть другая версия событий.
Сегодня 46-летняя инста-дива Анастасия Волочкова ошарашила поклонников новостями о том, что рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым из-за предательства. В подробности она вдаваться не стала, заявив лишь, что ухажёру был нужен только пиар, потому она его и выгнала из дома. Сейчас балерина пишет в "Инстаграме", что "он навсегда останется моим любимым Серёжей", и называет Кузнецова замечательным человеком. Однако судьба распорядилась так, что теперь отношения паре придётся перевести в дружеское русло. К слову, совместные фото с Волочковой бывший ухажёр уже из своего блога удалил.
До этого все три недели парочка демонстрировала прекрасные отношения, а балерина уверенно говорила о свадьбе и детях. Сергей просил родить ему дочь, и Волочкова хоть и сомневалась, но сама была настроена благосклонно к этой идее. Её не смущала даже открывшаяся судимость ухажёра и то, что он находится в розыске на Украине за терроризм. Эти факты биографии бизнесмен, разумеется, усиленно отрицает.
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