Бывший ухажёр Волочковой раскрыл, почему продержался всего три недели

В "Инстаграме" бывший возлюбленный Волочковой подтвердил, что расстался с балериной спустя три недели после начала романа, разглядев её настоящую сущность. Он написал звезде и категорично закончил отношения. "Сегодня увидел человека, изображающего жертву. Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат", — заявил он, заинтриговав подписчиков до невероятности.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art

Он сам обвинил Анастасию Волочкову в предательстве, за которое сложно простить даже самого дорогого человека. Но вместо того, чтобы просить прощения, звезда принялась изображать жертву в "Инстаграме" и манипулировать подписчиками, разводя их на сочувствие и жалость. Однако у балерины есть другая версия событий.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art

Сегодня 46-летняя инста-дива Анастасия Волочкова ошарашила поклонников новостями о том, что рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым из-за предательства. В подробности она вдаваться не стала, заявив лишь, что ухажёру был нужен только пиар, потому она его и выгнала из дома. Сейчас балерина пишет в "Инстаграме", что "он навсегда останется моим любимым Серёжей", и называет Кузнецова замечательным человеком. Однако судьба распорядилась так, что теперь отношения паре придётся перевести в дружеское русло. К слову, совместные фото с Волочковой бывший ухажёр уже из своего блога удалил.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art