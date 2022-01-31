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"Хотел лишь пиара": Волочкова бросила своего ухажёра, не простив предательства

Об этом бывшая балерина намекнула в "Инстаграме", а после подтвердила в разговоре с Лайфом, заявив, что выгнала его из дома.

31 января, 12:01

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

46-летняя балерина Анастасия Волочкова недолго радовалась счастливой жизни вместе с новым избранником Сергеем Кузнецовым. В своём инстаграме она написала о том, что не терпит в людях лицемерие и тяжело переживает любое предательство, особенно от людей, которым она открывала своё сердце. Поклонники заподозрили, что речь идёт о её ухажере-банщике, с которым Волочкова не расставалась последние три недели.

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Журналисты Лайфа связались с балериной и всё у неё уточнили. Оказывается, инста-дива действительно получила метафорический нож в спину от своего возлюбленного, которому от неё нужна была только слава.

"Он хотел пиара. Человеку, прославившемуся за счёт моего имени, кроме пиара, ничего и не было нужно. Я его на *** послала", — возмущалась балерина.

В итоге она выгнала Сергея из дома, разорвав с ним все отношения.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art

Такое завершение романа Волочковой расстроило фанатов, ведь те надеялись на настоящую сказку для балерины. Хоть пара и была вместе лишь три недели, совместные счастливые фото показывали идеальную картинку. Звезду даже не смутила открывшаяся недавно информация о том, что у Сергея Кузнецова есть судимость и его разыскивают на территории Украины за террористическую деятельность.

Кадр из видео © YouTube / "Пусть говорят"

Кадр из видео © YouTube / "Пусть говорят"

Сам мужчина всячески отрицал все обвинения, утверждая, что это пустые слухи и наговоры.

"Ну какой я вам террорист? Я управляющий банным комплексом", — заявил Сергей в эфире телеканала НТВ.

Балерина полностью доверяла кавалеру и считала, что не за горами и свадьба, и дети. Возлюбленный постоянно требовал родить ему дочь, но Волочкова не спешила с решением, понимая, какая это ответственность. И, как оказалось, правильно сделала.

"Риск синдрома Дауна": Врач оценила шансы Волочковой родить от ухажёра, обвиняемого в терроризме

"Риск синдрома Дауна": Врач оценила шансы Волочковой родить от ухажёра, обвиняемого в терроризме

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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Комментариев: 1

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Вовансегодня в 12:28

"Хотел лишь пиара" Какая прозорливость! Одна дура мешок денех прячет под кроватью, другая террориста в кровати...

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