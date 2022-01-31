"Хотел лишь пиара": Волочкова бросила своего ухажёра, не простив предательства

46-летняя балерина Анастасия Волочкова недолго радовалась счастливой жизни вместе с новым избранником Сергеем Кузнецовым. В своём инстаграме она написала о том, что не терпит в людях лицемерие и тяжело переживает любое предательство, особенно от людей, которым она открывала своё сердце. Поклонники заподозрили, что речь идёт о её ухажере-банщике, с которым Волочкова не расставалась последние три недели.

Журналисты Лайфа связались с балериной и всё у неё уточнили. Оказывается, инста-дива действительно получила метафорический нож в спину от своего возлюбленного, которому от неё нужна была только слава.

"Он хотел пиара. Человеку, прославившемуся за счёт моего имени, кроме пиара, ничего и не было нужно. Я его на *** послала", — возмущалась балерина.

В итоге она выгнала Сергея из дома, разорвав с ним все отношения.