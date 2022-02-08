Итоги визита Макрона в Киев: Что будет с Украиной после турне европейских политиков Политолог Александр Роджерс — об итогах визита Макрона на Украину и ответе Зеленского на слова Путина и Лукашенко. 8 февраля, 16:18 Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock

В целом поездки Макрона — и в Москву, и в Киев — нужно рассматривать не как попытку реально добиться какой-то деэскалации, а как часть предвыборной кампании французского президента, который очень хочет переизбраться на второй срок. На это указывают, например, вбросы в Financial Times о том, что якобы Макрон добился отвода российских войск из Белоруссии после окончания учений. Этот вброс сегодня с утра пришлось опровергать Пескову. Войска и так после учений всегда возвращаются в места постоянной дислокации, для этого никаких дополнительных договорённостей не нужно. Ситуация напоминает старый анекдот: "Мёртвое море знаешь? Я убил!"

Но Макрону нужно не только показать, что он успешный переговорщик, который может влиять на геополитическую ситуацию (тут как раз кроме общих фраз никаких подвижек не заметно), но и привезти домой какие-то экономические успехи. Поэтому он развёл Зеленского, который крайне рад, что впервые за 24 года в Киев прилетел президент целой Франции, на несколько сделок — типа закупки французских локомотивов для "Укрзализныци".

Сделки эти — такой себе предвыборный фокус. Поскольку у Украины денег нет, и это всем известно, то одной рукой французский президент даёт "помощь", то есть кредит на 1,2 миллиарда евро. А другой рукой подписывает ряд сделок на примерно эту же сумму. После потери сделок по подлодкам и самолётам в совокупности почти на сто миллиардов это, конечно, слабое утешение для Франции, но Макрон явно надеется на то, что у французов короткая память и большое поражение будет вытеснено из их памяти маленькой "перемогой".

Что же касается вопросов безопасности, то Макрон к переговорам между Россией и США никаким боком не относится, потому что на самом деле Путин ведёт переговоры между Москвой и Вашингтоном, а не между Россией и блоком НАТО или Россией и ЕС. Поэтому все попытки втиснуться туда со стороны третьих стран или выдавать некую "консолидированную" или "коллективную позицию" вместо позиции США никого не впечатляют и не интересуют. В этом вопросе Макрон может только сбоку для массовки постоять. Собственно, все его заявления по поводу "деэскалации" и попытки приплести туда Украину — это набор общих слов. Сущностного содержания в них нет.

Владимир Зеленский, конечно, очень рад, что к нему на хутор приехал высокий гость. Он (на минуточку) почувствовал иллюзию значимости и даже как будто стал на сантиметр выше. Хотя нет, показалось. Зеленскому очень хочется тусить среди сильных мира сего, чувствуя сопричастность к геополитическим процессам. Но его номер "шесть", подай-принеси-сыграй на рояле. И Украина — не субъект событий и переговоров, а их разменная фишка. Причём такая, которую никто забирать не хочет.

Зеленский несколько раз повторял про "деоккупацию" Украины. Ну, пусть начнёт. Прекратит оккупацию Украины марионеточной американской администрацией, пришедшей к власти в результате инспирированного извне вооружённого государственного переворота. Потому что это единственная существующая в реальности оккупация Украины.

Также Зеленский заявил, что деэскалация ситуации в Донбассе зависит от одного человека — от Путина. Тут я не понял. Это Путин должен прекратить обстрелы Л/ДНР и отвести ВСУ за пределы тридцатикилометровой зоны, как предусмотрено Минскими соглашениями? Владимир Владимирович, конечно, может, но маленькому Володимиру Олександровичу точно не понравится, потому что убираться ВСУ будут с помощью "Калибров" и прочих зарекомендовавших себя с лучшей стороны средств убеждения. В общем, со стороны Зеленского последовал обычный набор пропагандистских клише, лишённых связи с реальностью и практического смысла.

Журналистка своим вопросом также спровоцировала Зеленского на ответ на вчерашнюю фразу Путина про "нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Зеленский начал плести какой-то бред про красоту Украины и терпеливость её народа. Хотя фраза предназначалась персонально Зеленскому и была ответом на заявление о том, что ему не нравится ни один из пунктов Минских соглашений. Персонально! И не надо приплетать украинский народ, "всё прогрессивное человечество" или марсиан. В общем, конкурс капитанов КВН Зеленский жёстко проиграл.

Ну и, конечно, Зеленский отреагировал на недавние высказывания Лукашенко в свой адрес. У него же больное самолюбие маленького человечка, поэтому наше экспертное сообщество уже пару дней ждало, когда Вовочка сорвётся и попытается ответить. Как заметил живой классик, "Дунька не удержится, потому что последнее слово всегда должно быть за ней".

Причём, заметьте, вопросов про Белоруссию Зеленскому не задавали, просто огонь обиды жёг его изнутри, ища выхода. Он не стал отвечать непосредственно на те претензии, которые ему выдвигал Лукашенко, а вместо этого начал говорить о возможном прекращении поставок энергоресурсов на Украину. Называя Лукашенко при этом "человеком из Белоруссии". Нужно отметить, что со стороны "клоуна с Украины" это выглядело весьма опрометчиво.

Подытоживая, можно констатировать, что с точки зрения разрешения ситуации с безопасностью визиты Макрона предсказуемо оказались безрезультатными. Помогут ли они ему на предстоящих выборах? Скоро узнаем.

Удастся ли Макрону добиться деэскалации на Юго-Востоке Украины? Да, для этого много причин Нет, это всего лишь предвыборный вояж

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