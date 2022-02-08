Додон: Запад пытается втиснуть Молдавию в антироссийскую повестку
Политик сомневается, что у действующей власти республики есть свобода принятия решений в вопросах геополитики. По его мнению, стране сегодня лучше сохранять нейтральный статус.
Игорь Додон. Фото на обложке © wikimedia.org
Запад пытается использовать Молдавию в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Первый в Молдове" экс-президент страны Игорь Додон.
"Нас "накачивает" Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идёт в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна", — заявил политик.
Додон усомнился, что у действующей власти есть свобода принятия решений в вопросах геополитики. По его мнению, республике нужно сохранять нейтральный статус, поскольку её оборонительные возможности невысоки.
Как рассказывал Лайф ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что политика санкций принесла намного больший вред Будапешту, чем Москве. Он отметил, что экономика России оказалась "гораздо более сильной, чем принято думать на Западе".
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