Додон: Запад пытается втиснуть Молдавию в антироссийскую повестку

Запад пытается использовать Молдавию в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Первый в Молдове" экс-президент страны Игорь Додон.

"Нас "накачивает" Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идёт в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна", — заявил политик.

Додон усомнился, что у действующей власти есть свобода принятия решений в вопросах геополитики. По его мнению, республике нужно сохранять нейтральный статус, поскольку её оборонительные возможности невысоки.