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Додон: Запад пытается втиснуть Молдавию в антироссийскую повестку

Политик сомневается, что у действующей власти республики есть свобода принятия решений в вопросах геополитики. По его мнению, стране сегодня лучше сохранять нейтральный статус.

8 февраля, 19:38
<p>Игорь Додон. Фото на обложке © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Igor_Dodon#/media/File:Igor_Dodon_in_the_Russian_State_Duma_(2018-11-21)_11.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikimedia.org</a></p>

Игорь Додон. Фото на обложке © wikimedia.org

Запад пытается использовать Молдавию в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Первый в Молдове" экс-президент страны Игорь Додон.

"Нас "накачивает" Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идёт в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна", — заявил политик.

Додон усомнился, что у действующей власти есть свобода принятия решений в вопросах геополитики. По его мнению, республике нужно сохранять нейтральный статус, поскольку её оборонительные возможности невысоки.

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Как рассказывал Лайф ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что политика санкций принесла намного больший вред Будапешту, чем Москве. Он отметил, что экономика России оказалась "гораздо более сильной, чем принято думать на Западе".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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