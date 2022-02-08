Боррель заявил о неверии ЕС в готовность России полностью отключить газ Европе

ЕС не верит в полное отключение российского газа в случае санкций против РФ, но не исключает сокращения его поставок в Европу, в связи с чем Евросоюз ведёт переговоры с партнёрами, которые могут обеспечить дополнительный транзит. Такое предположение озвучил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в США. Он вновь заявил о том, что "Россия сделала больше для обеспечения своей устойчивости к санкциям, чем Евросоюз для создания стратегических запасов газа".

"Россия аккумулировала массивные валютные запасы, а мы не создали стратегические запасы газа, поэтому мы остаёмся сильно зависимы от поставок газа из России. Поэтому мы ищем альтернативных поставщиков. В первую очередь это США, это Катар, Норвегия и Северная Африка", — сказал Боррель, отвечая на вопрос о возможности отключения российского газа для Европы, если ЕС введёт санкции против России в случае конфликта на Украине.

Боррель также в очередной раз высказал претензию "Газпрому", которому, по его словам, "принадлежит до 30% газохранилищ Европы и который не сделал больших усилий, чтобы их заполнить". Глава европейской дипломат также признал, что в условиях газового кризиса многие ведущие страны ЕС возобновили угольную генерацию электричества. И это даёт повод для ускоренного развития альтернативных источников энергии, "чтобы гарантировать энергетическую независимость".