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Генсек ООН рассчитывает, что украинский кризис удастся решить без военных действий

Отвечая на вопрос, есть ли у Всемирной организации какой-то чрезвычайный план на случай негативного сценария, представитель Антониу Гутерриша отметил, что тот настаивает на мирном исходе.

8 февраля, 18:58

Антониу Гутерриш © Instagram / António Guterres

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш по-прежнему рассчитывает, что в разрешении украинского кризиса удастся избежать военных действий. Об этом журналистам сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН по-прежнему верит, что не будет военных действий. Эта [линия] будет в центре нашего взаимодействия и политики", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Генсек ООН находится в постоянном контакте с послами ряда стран из-за ситуации на Украине

Генсек ООН находится в постоянном контакте с послами ряда стран из-за ситуации на Украине

Отвечая на вопрос, есть ли у ООН какой-то чрезвычайный план на случай негативного сценария, представитель генсека отметил, что "остановится на последнем своём ответе".

А ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не считает, что Россия стремится "захватить" Украину. При этом, по мнению дипломата, Москва хочет оказывать давление на Киев, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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