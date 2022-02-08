Генсек ООН рассчитывает, что украинский кризис удастся решить без военных действий

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш по-прежнему рассчитывает, что в разрешении украинского кризиса удастся избежать военных действий. Об этом журналистам сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН по-прежнему верит, что не будет военных действий. Эта [линия] будет в центре нашего взаимодействия и политики", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Отвечая на вопрос, есть ли у ООН какой-то чрезвычайный план на случай негативного сценария, представитель генсека отметил, что "остановится на последнем своём ответе".