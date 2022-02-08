Генсек ООН рассчитывает, что украинский кризис удастся решить без военных действий
Отвечая на вопрос, есть ли у Всемирной организации какой-то чрезвычайный план на случай негативного сценария, представитель Антониу Гутерриша отметил, что тот настаивает на мирном исходе.
Антониу Гутерриш © Instagram / António Guterres
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш по-прежнему рассчитывает, что в разрешении украинского кризиса удастся избежать военных действий. Об этом журналистам сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь ООН по-прежнему верит, что не будет военных действий. Эта [линия] будет в центре нашего взаимодействия и политики", — сказал Дюжаррик на брифинге.
Отвечая на вопрос, есть ли у ООН какой-то чрезвычайный план на случай негативного сценария, представитель генсека отметил, что "остановится на последнем своём ответе".
А ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не считает, что Россия стремится "захватить" Украину. При этом, по мнению дипломата, Москва хочет оказывать давление на Киев, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение.
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