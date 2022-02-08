Постпред США при ОБСЕ Карпентер заявил о готовности к диалогу с РФ о ракетах в Европе

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил о готовности Вашингтона обсуждать в ходе диалога по безопасности с Россией вопросы, относящиеся к размещению ракетных вооружений в Европе, транспарентности военной деятельности и мерам укрепления доверия. При этом он уточнил, что при ведении этого двустороннего диалога Америка будет консультироваться с союзниками и партнёрами.

"Имеется большое число идей, касающихся контроля над обычными вооружениями в целом и в самом широком смысле слова, которые мы будем счастливы обсудить с Россией, если она хочет и готова рассматривать конкретику", — сказал Майкл Карпентер на онлайн-брифинге.

Он добавил, что в диалоге Москвы и Вашингтона по безопасности в то же время нет "пространства для торговли" по ключевым принципам международного порядка. Со стола переговоров убрано обсуждение по суверенитету, территориальной целостности, дозволения сфер влияния, способности у одного государства пользоваться правом вето в отношении внешней политики другого или его решений присоединяться или не присоединяться к тем или иным альянсам, уточнил американский дипломат.