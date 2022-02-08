Кабмин защитил права граждан и юрлиц благодаря легальному рынку цифровых валют

Формирование легального рынка цифровых валют обеспечит защиту прав его участников. Об этом говорится в утверждённой Правительством РФ Концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют.

"Формирование легального рынка также обеспечит возможность защиты прав физических и юридических лиц, контроля операций за счёт их проведения с соблюдением требований ПОД/ФТ и будет способствовать появлению новых участников экономической деятельности, уплачивающих налоги и страховые взносы, что, соответственно, приведёт к увеличению доходов бюджета", — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В концепции также уточняется, что вести надзор за рынком цифровых валют в РФ уполномочены Министерство финансов РФ, Минцифры РФ, Росфинмониторинг, ФНС, Генпрокуратура и Банк России.