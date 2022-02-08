Боррель заявил о возможном формировании "мощного альянса" России и Китая
Как отметил глава европейской дипломатии, сейчас противостояние происходит между демократией и авторитарными режимами. Под последним он имел в виду Москву и Пекин.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Совместное заявление России и Китая может стать основанием для мощного альянса двух стран. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
"Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов", — сказал Боррель на пресс-конференции в США.
Как отметил глава европейской дипломатии, сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами. Под последним он имел в виду Москву и Пекин.
Как рассказывал Лайф, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
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