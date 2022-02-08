Боррель заявил о возможном формировании "мощного альянса" России и Китая

Совместное заявление России и Китая может стать основанием для мощного альянса двух стран. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

"Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов", — сказал Боррель на пресс-конференции в США.