В Госдепе США приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений
Представитель департамента подчеркнула, что некоторые возможные пути продвижения вперёд в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) Соединённые Штаты уже предложили.
Тактико-специальные учения инженерно-сапёрных подразделений Южного военного округа в Ростовской области. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Вашингтон приветствует обсуждение с Москвой мер по повышению прозрачности военных учений и видит возможности для снижения соответствующих рисков. Об этом сообщила на открытии "Возобновлённого диалога ОБСЕ по европейской безопасности" первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
"Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями. Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперёд в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса", — приводит слова дипломата постпредство США при организации.
Замгоссекретаря США подчеркнула, что считает ОБСЕ наиболее оптимальной площадкой для обсуждения проблематики европейской безопасности.
Ранее глава Минобороны Украины анонсировал учения с применением ударных беспилотников Bayraktar. Также будут использоваться поставленные Западом ракетные комплексы Javelin и переносные управляемые противотанковые NLAW.
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