В Госдепе США приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений

Вашингтон приветствует обсуждение с Москвой мер по повышению прозрачности военных учений и видит возможности для снижения соответствующих рисков. Об этом сообщила на открытии "Возобновлённого диалога ОБСЕ по европейской безопасности" первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

"Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями. Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперёд в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса", — приводит слова дипломата постпредство США при организации.

Замгоссекретаря США подчеркнула, что считает ОБСЕ наиболее оптимальной площадкой для обсуждения проблематики европейской безопасности.