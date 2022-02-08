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В Госдепе США поддержали позицию Киева по урегулированию ситуации в Донбассе

Там отметили, что разрешение конфликта полностью зависит от имплементации Минских договорённостей, но пока стороны не приближаются к их осуществлению.

8 февраля, 17:47

Фото на обложке © ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV

США отметили отступление от реализации Минских соглашений и поддержали позицию Киева по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Соединённых Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Мы уходим дальше от имплементации Минских соглашений, а не приближаемся [к их выполнению]", — заявил американский дипломат в ходе онлайн-брифинга.

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Карпентер также добавил, что в США поддерживают позицию украинской стороны и в администрации уверены, что урегулирование конфликта лежит в полной реализации Минских договорённостей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности прогресса в вопросе предоставления особого статуса Донбассу. Дипломат отметил, что Вашингтон и Киев одинаково воспринимают договорённости как путь к урегулированию ситуации. По его мнению, данный конфликт возник из-за "российского вторжения в 2014 году".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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