В Госдепе США поддержали позицию Киева по урегулированию ситуации в Донбассе

США отметили отступление от реализации Минских соглашений и поддержали позицию Киева по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Соединённых Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Мы уходим дальше от имплементации Минских соглашений, а не приближаемся [к их выполнению]", — заявил американский дипломат в ходе онлайн-брифинга.

Карпентер также добавил, что в США поддерживают позицию украинской стороны и в администрации уверены, что урегулирование конфликта лежит в полной реализации Минских договорённостей.