Два российских Ту-22М3 провели второе за месяц патрулирование над Белоруссией

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели второе патрулирование на территории Белоруссии. Полёт длился около четырёх часов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в текущем месяце", — сообщили в военном ведомстве.

Лайф сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал десятки совместных военных учений с Белоруссией в 2022 году, в числе которых запланированы учения "Восток-2022". Он подчеркнул, что Министерство обороны и Вооружённые силы Беларуси будут участвовать в этих мероприятиях. Теперь армии предстоит на 10 тысяч километров перебраться на Дальний Восток.