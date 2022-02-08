НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Два российских Ту-22М3 провели второе за месяц патрулирование над Белоруссией

Уточняется, что на отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии.

8 февраля, 17:18
<p>Дальний бомбардировщик Ту-22М3. Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ</p>

Дальний бомбардировщик Ту-22М3. Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели второе патрулирование на территории Белоруссии. Полёт длился около четырёх часов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в текущем месяце", — сообщили в военном ведомстве.

Российские штурмовики Су-25СМ перебазировали на аэродромы Белоруссии

Российские штурмовики Су-25СМ перебазировали на аэродромы Белоруссии

Уточняется, что на отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии. Добавим, что ранее совместное патрулирование границ Союзного государства прошло 5 февраля.

Лайф сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал десятки совместных военных учений с Белоруссией в 2022 году, в числе которых запланированы учения "Восток-2022". Он подчеркнул, что Министерство обороны и Вооружённые силы Беларуси будут участвовать в этих мероприятиях. Теперь армии предстоит на 10 тысяч километров перебраться на Дальний Восток.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1