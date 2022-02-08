"Сработает механизм": Психолог Семёнычев предрёк девятилетней студентке МГУ Тепляковой бунт против отца
По словам специалиста, это объясняется тем, что в подростковом возрасте у Алисы наконец-то появится своё мнение. В противном случае у ребёнка может случиться тяжёлый невроз.
Алиса Теплякова. Фото © Предоставлено Лайфу
Психолог и специалист по домашнему образованию Алексей Семёнычев считает, что девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова может взбунтоваться против отца в возрасте 13–14 лет. Кроме того, по мнению специалиста, у девочки вряд ли получится окончить обучение в вузе.
"Чем больше родительский контроль, тем больше психологическая травма. У неё есть хорошая память, выше нормы, а эмоции — возрастные, в норме. Однажды эмоции догонят память, и тут сработает механизм, который спровоцирует бунт", — сказал психолог в интервью "Ленте.ру".
Семёнычев также сравнил Алису с героиней произведения Эми Чуа "Боевой гимн матери-тигрицы". В книге рассказывается, как мать воспитывала двух дочерей и обучала их музыке, а в 14-летнем возрасте одна из них заявила, что бросает игру на скрипке. В истории с Тепляковой, по мнению психолога, произойдёт то же самое. В противном случае у ребёнка может случиться тяжёлый невроз.
Ранее член Совета по правам человека Александр Асмолов обратился к главе СПЧ и попросил взять под контроль ситуацию с Алисой Тепляковой. Он уверен, что обучение ребёнка в МГУ нужно прекратить из-за психологических трудностей. Мать девочки негативно ответила на призыв приостановить обучение Алисы в вузе.
Напомним, в конце декабря в МГУ произошёл скандал. Отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери на экзамене заниженной, а отношение педагогов — предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.
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