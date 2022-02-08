МИД Армении вызвал посла Белоруссии Конюка после слов Лукашенко о постсоветских странах

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Белоруссии в Ереване Александра Конюка после заявления президента республики Александра Лукашенко о перспективах вступления закавказской страны в Союзное государство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна.

"Могу лишь подтвердить, что посол Белоруссии был в Министерстве иностранных дел Армении", — сказал Унанян, отказавшись комментировать ситуацию.

Отметим, что белорусский посол был вызван "на ковёр", вероятно, для предоставления разъяснений в связи с вызвавшим широкий резонанс в Армении высказыванием Лукашенко. Ранее в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live" белорусский лидер заявил, что к Союзному государству Белоруссии и России могут присоединиться и другие республики постсоветского пространства. По его мнению, в частности, это будет Армения, потому что "ей деваться некуда". Также речь шла и о Казахстане с Украиной.