НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

МИД Армении вызвал посла Белоруссии Конюка после слов Лукашенко о постсоветских странах

Ранее белорусский лидер заявил, что к Союзному государству могут присоединиться и другие страны постсоветского пространства, в частности, он имел в виду Ереван. Также речь шла о Казахстане с Украиной.

8 февраля, 16:50

Александр Лукашенко. Фото на обложке © Официальный сайт президента Белоруссии

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Белоруссии в Ереване Александра Конюка после заявления президента республики Александра Лукашенко о перспективах вступления закавказской страны в Союзное государство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна.

"Могу лишь подтвердить, что посол Белоруссии был в Министерстве иностранных дел Армении", — сказал Унанян, отказавшись комментировать ситуацию.

Лукашенко заявил, что Бог является белорусом

Лукашенко заявил, что Бог является белорусом

Отметим, что белорусский посол был вызван "на ковёр", вероятно, для предоставления разъяснений в связи с вызвавшим широкий резонанс в Армении высказыванием Лукашенко. Ранее в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live" белорусский лидер заявил, что к Союзному государству Белоруссии и России могут присоединиться и другие республики постсоветского пространства. По его мнению, в частности, это будет Армения, потому что "ей деваться некуда". Также речь шла и о Казахстане с Украиной.

А ранее Лайф сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский ответил на намерения Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов на Украину. По словам украинского лидера, если Минск примет эти меры, то в первую очередь пострадают люди, а государства пойдут "в каменный век". Также он пообещал, что от Киева последует ответ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1