МИД Армении вызвал посла Белоруссии Конюка после слов Лукашенко о постсоветских странах
Ранее белорусский лидер заявил, что к Союзному государству могут присоединиться и другие страны постсоветского пространства, в частности, он имел в виду Ереван. Также речь шла о Казахстане с Украиной.
Александр Лукашенко. Фото на обложке © Официальный сайт президента Белоруссии
Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Белоруссии в Ереване Александра Конюка после заявления президента республики Александра Лукашенко о перспективах вступления закавказской страны в Союзное государство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна.
"Могу лишь подтвердить, что посол Белоруссии был в Министерстве иностранных дел Армении", — сказал Унанян, отказавшись комментировать ситуацию.
Отметим, что белорусский посол был вызван "на ковёр", вероятно, для предоставления разъяснений в связи с вызвавшим широкий резонанс в Армении высказыванием Лукашенко. Ранее в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live" белорусский лидер заявил, что к Союзному государству Белоруссии и России могут присоединиться и другие республики постсоветского пространства. По его мнению, в частности, это будет Армения, потому что "ей деваться некуда". Также речь шла и о Казахстане с Украиной.
А ранее Лайф сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский ответил на намерения Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов на Украину. По словам украинского лидера, если Минск примет эти меры, то в первую очередь пострадают люди, а государства пойдут "в каменный век". Также он пообещал, что от Киева последует ответ.
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