Дипломат Геэнно назвал худшей ошибкой НАТО обещание принять Украину в альянс

Обещание НАТО принять в свои ряды Украину и Грузию, данное в 2008 году, оказалось "худшим компромиссом" Североатлантического альянса в отношениях с Россией. Об этом в беседе с Le Figaro заявил бывший замгенсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.

По его мнению, расширение НАТО на восток после распада СССР и социалистического блока было ошибкой, а данное обещание по поводу Украины и Грузии стало поводом для беспокойства в Москве.

"После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией", — уточнил дипломат.