Дипломат Геэнно назвал худшей ошибкой НАТО обещание принять Украину в альянс
По мнению экс-замгенсека ООН, было бы лицемерием утверждать, что расширение организации совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией.
Штаб-квартира НАТО. Фото © Getty Images / Thierry Monasse
Обещание НАТО принять в свои ряды Украину и Грузию, данное в 2008 году, оказалось "худшим компромиссом" Североатлантического альянса в отношениях с Россией. Об этом в беседе с Le Figaro заявил бывший замгенсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
По его мнению, расширение НАТО на восток после распада СССР и социалистического блока было ошибкой, а данное обещание по поводу Украины и Грузии стало поводом для беспокойства в Москве.
"После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией", — уточнил дипломат.
Геэнно отметил, что нельзя лишать Украину права самостоятельно выбирать себе союзников, однако всё же выступил за будущий отказ Киева от вступления в альянс взамен на ограничения на размещение вдоль её границ вооружений. Также специалист по международным отношениям добавил, что у России нет планов возродить СССР, как это ей приписывают. При этом в Москве хотят иметь близкие отношения с Киевом, отметил он.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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