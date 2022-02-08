В ЛНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ, направленного для корректировки огня

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила о перехвате украинского беспилотника, который был направлен для корректировки огня по её территории. Об этом сообщил представитель ведомства Иван Филипоненко в Telegram-канале.

"С целью ведения разведки и последующей корректировки артиллерийского огня с позиций 24-й отдельной механизированной бригады <...> противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "Лелека-100", — говорится в сообщении.

"Лелека-100" способен передавать видеоизображение в реальном времени, определять точные географические координаты и передавать их на пункт управления огнём, подчеркнул представитель ведомства.

"Одновременно с этим зафиксировано выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады и приведение в готовность к ведению огня миномётного взвода второго батальона в районе населённого пункта Новоалександровка", — добавил Филипоненко.

Подчёркивается, что беспилотный аппарат обнаружили и принудительно посадили в районе села Калиново-Борщеватое. Это, по словам представителя Народной милиции ЛНР, позволило избежать артиллерийского удара со стороны ВСУ.