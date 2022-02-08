Ушёл из жизни первый министр архитектуры и строительства РФ Борис Фурманов

Скончался первый министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального комплекса РФ Борис Фурманов. Ему было 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"7 февраля 2022 года из жизни ушёл первый министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации Борис Александрович Фурманов", — говорится в сообщении ведомства.

Трудовую деятельность Фурманов начал мастером в тресте "Уралтяжтрубстрой" Главсредуралстроя Минтяжстроя СССР. До 1982 года работал в строительных организациях в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Свердловске. Его заслуги отмечены орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов. С 1986 года он работал в должности замминистра строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР и министра строительства в районах Урала и Западной Сибири СССР. С 1990 по 1992 год являлся членом Правительства РФ, председателем Государственного комитета по архитектуре и строительству РСФСР, а также министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.