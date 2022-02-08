Трамп назвал Германию заложницей РФ из-за позиции по "Северному потоку – 2"

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Германии за их позицию по газопроводу "Северный поток – 2", заявив, что Берлин стал заложником Москвы из-за проекта. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox Business.

Трамп вспомнил, как пытался отговорить Ангелу Меркель, занимавшую пост канцлера Германии, от сделки по трубопроводу.

"Я действительно пытался уговорить её не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей — и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: "Я не верю, что вы это делаете", — рассказал Трамп.

Он также поделился воспоминанием, как по этому поводу на одной из встреч с Меркель вручил ей белый флажок, чтобы "капитулировать перед Россией". Кроме того, по словам бывшего президента США, действующий канцлер Германии Олаф Шольц также достоин критики за то, что во время пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом он ни разу не упомянул о закрытии "Северного потока – 2" в случае эскалации вокруг Украины. По мнению Трампа, Германия разваливает НАТО.