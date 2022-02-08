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Трамп назвал Германию заложницей РФ из-за позиции по "Северному потоку – 2"

Бывший президент США рассказал, как пытался уговорить Ангелу Меркель, занимавшую пост канцлера ФРГ, не заключать сделку по газопроводу. Однако та не прислушалась к его мнению.

8 февраля, 17:34

Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Doug Mills / The New York Times-Pool

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Германии за их позицию по газопроводу "Северный поток – 2", заявив, что Берлин стал заложником Москвы из-за проекта. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox Business.

Трамп вспомнил, как пытался отговорить Ангелу Меркель, занимавшую пост канцлера Германии, от сделки по трубопроводу.

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"Я действительно пытался уговорить её не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей — и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: "Я не верю, что вы это делаете", — рассказал Трамп.

Он также поделился воспоминанием, как по этому поводу на одной из встреч с Меркель вручил ей белый флажок, чтобы "капитулировать перед Россией". Кроме того, по словам бывшего президента США, действующий канцлер Германии Олаф Шольц также достоин критики за то, что во время пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом он ни разу не упомянул о закрытии "Северного потока – 2" в случае эскалации вокруг Украины. По мнению Трампа, Германия разваливает НАТО.

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Ранее Лайф рассказал, что в Бундестаге назвали неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию. В немецком парламенте уверены, что единственным верным решением было бы запустить газопровод, чтобы разрядить обстановку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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