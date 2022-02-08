В Киеве опровергли сообщения СМИ о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ о том, что встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с украинским лидером Владимиром Зеленским была отменена из-за позиции Берлина по "Северному потоку – 2" и нежелании поставлять оружие Киеву.

"Это совершенно ложный контекст — говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о "Северном потоке – 2" или об оружии. Такого априори быть не могло", — приводит агентство LIGA.net слова Подоляка.

Вместе с тем он напомнил о том, что Запад и Германия неоднократно заявляли, что в случае "российского вторжения" на Украину газопровод работать не будет. Советник добавил, что позиция Берлина по поводу поставок оружия Киеву также озвучивалась публично много раз.