В Киеве опровергли сообщения СМИ о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок
Переговоры украинского лидера с главой МИД Германии должны были пройти 7–8 февраля. Отмечалось, что диалог не состоялся по инициативе украинской стороны.
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ о том, что встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с украинским лидером Владимиром Зеленским была отменена из-за позиции Берлина по "Северному потоку – 2" и нежелании поставлять оружие Киеву.
"Это совершенно ложный контекст — говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о "Северном потоке – 2" или об оружии. Такого априори быть не могло", — приводит агентство LIGA.net слова Подоляка.
Вместе с тем он напомнил о том, что Запад и Германия неоднократно заявляли, что в случае "российского вторжения" на Украину газопровод работать не будет. Советник добавил, что позиция Берлина по поводу поставок оружия Киеву также озвучивалась публично много раз.
Ранее Лайф сообщал, что журналист телеканала CNN Джейк Тэппер заявил, что встреча Зеленского и Бербок отменилась якобы из-за позиции Берлина по "Северному потоку – 2" и нежелании поставлять оружие Киеву. Напомним, что переговоры украинского лидера с главой МИД Германии должны были состояться 7–8 февраля. Отмечалось, что встреча была отменена по инициативе украинской стороны.
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