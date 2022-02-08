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Правительство утвердило концепцию оборота криптовалют в России

В частности, власти страны будут лицензировать криптовалютные площадки, которые к тому же должны будут иметь финансовые подушки безопасности.

8 февраля, 17:45

Фото на обложке © Shutterstock

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Акцент в документе сделан на защиту прав рядовых инвесторов, уточнили в пресс-службе кабмина.

"Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций", — говорится в сообщении.

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В частности, криптовалютные площадки для работы РФ должны будут проходить лицензирование. Кроме того, они обязаны обладать финансовыми подушками безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Также предполагается ввести для участников рынка обязанность информировать людей о повышенных рисках, связанных с криптовалютами.

Ранее Лайф рассказывал, что Торгово-промышленная палата России предложила приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству. По мнению главы палаты, это позволит вывести такой способ заработка из "серой зоны". Занимающиеся им россияне станут платить налоги, меньше красть электричества.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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