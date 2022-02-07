Ложный выход: Какая угроза надвигается на крипторынок и как меняется прогноз курса биткоина К середине февраля биткоин окажется во власти противоречивых факторов. В какой капкан могут попасть инвесторы и сколько будет стоить биткоин в этом месяце? 6 февраля, 21:40 Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Какие события ждут крипторынок в феврале

Криптовалютный рынок начинает приходить в себя после обвала в конце января. Тогда биткоин падал до 32 917 долларов. Основными факторами снижения котировок являются уход из рисковых активов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, падение американских фондовых индексов и ралли доллара. Так охарактеризовал ситуацию на рынках аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, настроения инвесторов остаются неоднозначными. С одной стороны, они опасаются ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. С другой — ожидают восстановления мировой экономики. 16 марта американский регулятор огласит решение по ставкам.

Предстоящее заседание не даёт покоя покупателям криптовалют, поскольку никто не знает, на сколько базисных пунктов ФРС повысит ставку. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 86,7%, а на 50 — 13,3%.

— Банк Англии в четверг, 3 февраля, повысил ставку до 0,5%. Два агентства — Reuters и Bloomberg — сообщили, что представители ЕЦБ тоже ожидают изменения политики в марте, если не снизится инфляция. Раньше спекулянты ставили на доллар из-за расхождения денежно-кредитной политики между мировыми центральными банками. Теперь другие банки начинают повышать ставки, делая доллар менее привлекательным, — отметил Владислав Антонов.

По его прогнозам, всплеск волатильности ожидается во время выхода данных об изменении количества занятого населения в несельскохозяйственном секторе за январь 2022 года. Показатель важен для ФРС США. Резкие колебания по доллару отразятся на всех рынках, включая биткоин.

Сейчас инвесторы пристально наблюдают за действиями российских и казахстанских властей, которые рассматривают варианты отключения нелегальных майнеров от энергообеспечения. Вполне возможно, что на протяжении февраля этот вопрос получит развитие. Об этом рассказала старший аналитик ИАЦ "Альп­ари" Анна Бодрова.

— Действительно, сейчас очень много событий происходит вокруг криптовалют и крипторынка. С одной стороны, государственное регулирование усиливается. Эта тенденция будет со временем только расширяться. Страны, которые намерены ввести собственные цифровые аналоги национальных валют, будут добиваться того, чтобы криптовалюты получили ограничения и регулирование со стороны центральных банков. С другой стороны, всё большее число компаний по всему миру начинают использовать крипту как средство платежа или как способ привлечения внимания потребителей. Одновременно увеличивается число биржевых инструментов для торговли криптовалютами, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Прогноз курса биткоина на февраль

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По словам Анны Бодровой, большое значение имеет корреляция курса биткоина и индекса Nasdaq. Последний заметно слабеет и может опуститься ниже, потеряв ещё 3–7%. На рынке криптовалют присутствует точечный спрос на биткоин, но коррекция всё ещё не завершена. Соответственно, курс вполне может опуститься до 34 000 долларов за монету.

— Пара биткоин/доллар торгуется сейчас в диапазоне 35 800–39 500. Это важные уровни для трейдеров, использующих технический анализ. Учитывая, что до 16 марта ещё долго, то возможен ложный выход из ценового диапазона. У биткоина сохраняется тесная связь с американскими индексами, поэтому их динамика продолжит оказывать влияние на криптовалютный рынок. При благоприятном фоне биткоин к концу месяца может восстановиться до 44 500 долларов, — считает Владислав Антонов.

Сейчас многие крупные компании стали скупать биткоины, что не могло не заинтересовать более мелких инвесторов. Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что нет ничего удивительного и в том, что крупные игроки приобретают активы во время коррекции, а не тогда, когда цены находятся вблизи пиковых значений. Именно в эти моменты и стоит действовать.

— Проблема разве что в том, что пока сигналов к смене тенденции нет, а значит, покупки всё ещё выглядят рискованно. На рынке подобная практика называется "ловить падающий нож". Пока складывается ощущение, что котировки могут достигнуть отметки в 20 000 за монету. Вопрос в том, как быстро это произойдёт, — отметил Аарон Хомский.

По его словам, криптовалютный рынок уже не так молод, как в 2017 году, и волатильности на нём поубавилось из-за прихода большого количества профессионалов. В данный момент происходит война на истощение. До тех пор, пока у желающих купить биткоин на коррекции остаются силы, котировки будут медленно, но стабильно двигаться вниз.

— Глобально биткоин консолидируется в широком диапазоне 30 000–60 000. И на этих отметках он может задержаться долго. Очень важным уровнем для монеты является 36 500, пока что биткоин удерживает его. Поскольку он находится в нижней границе широкого диапазона, то в феврале более вероятно движение наверх. Также есть вариант краткосрочного пробоя уровня 30 000, сбор ликвидности под ним, а затем уход наверх. Но поскольку очень многие участники рынка ожидают именно такой вариант, его может и не быть, — отметил IT-эксперт, специалист в области технического анализа danya.ru Даниил Шеповалов.

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