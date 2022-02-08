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Кабмин разрешил покупку и продажу криптовалют на иностранной бирже

Однако для того, чтобы совершать операции с цифровыми деньгами, участникам рынка необходимо будет пройти идентификацию. Они также должны иметь счёт у организатора системы обмена.

8 февраля, 18:04

Фото на обложке © Shutterstock

Концепция законодательного регулирования цифровых валют в РФ, утверждённая правительством, разрешает покупку и продажу таких денег на иностранной бирже. Это следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

"Покупка и продажа цифровых валют возможна на иностранной бирже. К иностранной бирже цифровых валют также предъявляются отдельные требования для осуществления деятельности на территории Российской Федерации", — говорится в документе.

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Однако для совершения операций с цифровыми валютами на любой бирже клиентам необходимо пройти идентификацию и иметь или открыть счёт у организатора системы обмена. Кроме того, потребуется пройти идентификацию и открыть у оператора обмена криптовалютный кошелёк, привязанный к счёту.

Ранее Лайф рассказывал, что Торгово-промышленная палата России предложила приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству. По мнению главы палаты, это позволит вывести такой способ заработка из "серой зоны". Занимающиеся им россияне станут платить налоги, меньше красть электричества.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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