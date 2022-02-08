Кабмин разрешил покупку и продажу криптовалют на иностранной бирже

Концепция законодательного регулирования цифровых валют в РФ, утверждённая правительством, разрешает покупку и продажу таких денег на иностранной бирже. Это следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

"Покупка и продажа цифровых валют возможна на иностранной бирже. К иностранной бирже цифровых валют также предъявляются отдельные требования для осуществления деятельности на территории Российской Федерации", — говорится в документе.

Однако для совершения операций с цифровыми валютами на любой бирже клиентам необходимо пройти идентификацию и иметь или открыть счёт у организатора системы обмена. Кроме того, потребуется пройти идентификацию и открыть у оператора обмена криптовалютный кошелёк, привязанный к счёту.