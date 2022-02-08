Жених наутро после свадьбы обнаружил пропажу жены и загранпаспорта, и причина оказалась проста

В Москве жених после свадьбы проснулся в отеле и обнаружил пропажу жены и загранпаспорта. Молодожёны должны были провести "медовую неделю" на берегу Красного моря в Египте, однако, как утверждает мужчина, по его документу отдыхать отправился кто-то другой. Впрочем, супруга не растерялась и улетела греться на солнышке с подругой, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, новоиспечённые супруги — 41-летний Дмитрий и 32-летняя Елена — работают в крупных айти-компаниях. Он из столицы, а она из Санкт-Петербурга. После свадьбы влюблённые собирались вить семейное гнёздышко в городе на Неве, но что-то пошло не так.

На свадьбе Дмитрий изрядно напился, а утром понял, что Елена улетела в Египет без него. На сообщения от новоиспечённого супруга девушка отвечала редко, а позже и вовсе перестала выходить на связь. Однако жених понимал, что игнорировать его любимая долго не сможет, так как она вернётся из отпуска через неделю. В день прилёта девушки Дмитрий примчался в аэропорт с цветами и предвкушал встречу с супругой. Там мужчина простоял около четырёх часов, но жену так и не дождался.

Внести ясность в эту историю смогла вернувшаяся в Россию подруга Елены, которая в течение недели отдыхала с ней на побережье Красного моря. По словам девушки, на свадьбе Дмитрий сильно напился, начал буянить и даже ударил невесту. Также, как она утверждает, жених бросался на персонал и обвинял всех в краже подаренных денег. К слову, они позже нашлись. В итоге Елена буквально сбежала от новоиспечённого мужа в Египет. Кроме того, она ещё и продлила себе отпуск, так как сдала назад обратный билет.

С мужем Елена планирует развестись, как только вернётся на родину. Тем временем загранпаспорт Дмитрия до сих пор не нашёлся.