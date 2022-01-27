Ответ США: Почему итогом переговоров стали санитарный кордон вокруг Украины и диалог о размещении ракет в Европе Политолог Дмитрий Дробницкий — о том, что означает письменный ответ США, который будет скоро опубликован, и для чего Америка и Европа передвигают войска по Восточной Европе. 27 января, 14:50 Фото © Shutterstock

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в полученном из Вашингтона ответе по гарантиям безопасности США не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток. Также министр пояснил, что содержание документа в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Ещё было сказано, что ответ содержит приглашение к следующему этапу переговоров. Ряд американских СМИ, ссылаясь на источники, успел предположить, что реакция США открывает дорогу для организации диалога об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Публикация документа позволит, что называется, развязать России руки для действий определённого рода. Нужно понимать, что основная проблема наших визави состоит в том, что в Вашингтоне не решены два ключевых вопроса, связанных с тем, что договорённости могут оказаться невыполнимыми для американской стороны.

Напомню, одновременно с воскрешением на международной арене госсекретаря Энтони Блинкена, который был задвинут в дальний угол, в США состоялось голосование об изменении сенатских правил, в результате которого получилось, что билль об электоральной реформе США не будет принят. Это почти гарантирует проигрыш Демократической партии на выборах в Конгресс США в ноябре этого года. Если Демпартия проигрывает даже одну палату, то это грозит ей поражением на выборах президента в 2024 году.

Даже если демократический президент удержится в Белом доме при оппозиционном парламенте в 2024 году, то возникнут большие сложности. Нет окончательного решения о том, кто будет заниматься экономикой и внешней политикой. Сейчас борьба внутренних кланов приобрела такой размах, что мы каждый раз не очень понимаем, с кем конкретно мы сейчас говорим. А ещё это значит, что они не смогут провести реформы для обеспечения однопартийного управления Демпартии.

Не получается согласовать все эти внутренние вопросы из-за разногласий либеральной элиты, которая пришла к власти. Что касается вопроса денег, то он более понятный. Инфляция в США растёт высокими темпами. Замечу, что, когда американский посол доставлял ответ Москве, Джером Пауэлл весьма неопределённо высказался о дальнейшей политике Федеральной резервной системы США. Объясняется это тем, что у данного учреждения нет оптимистичного сценария и все возможные меры могут привести лишь к отрицательным результатам — к сокращению баланса ФРС. Теперь тратить эмиссионные деньги (как раньше) они больше не смогут. А это означает сворачивание большого числа внешнеполитических проектов.

Поскольку не решены эти два вопроса, то и договориться администрация Байдена сейчас ни с кем не сможет. Россия заявила, что путём переговоров намерена обеспечить себе тот уровень безопасности национальных интересов, который она хочет. Но если не получится это сделать, то надо обеспечить это в явочном порядке.

Обещание жутких санкций также не поможет заставить Москву изменить свои решения. Попытка давления на Россию и Китай закончится для США потерей последних остатков доминирования, которые нужны им, чтобы отойти на ранее занятые позиции. Просто представим, что с долларом происходит беда. Экономика России и Китая, конечно, пострадает от этого, но Западу достанется гораздо больше. Более того, в первую очередь урон понесут европейцы, которые напрямую зависят от эмиссионного "зонтика" США.

В самих Штатах хотя бы добывается нефть и есть какие-то производства. В Европе полностью постиндустриальная экономика, а оставшаяся индустриальная принадлежит китайцам. Ещё небольшая часть остановлена из-за высоких цен на газ, которые спровоцировали американцы. Если начнётся обрушение три раза модернизированной Бретонн-Вудской системы, то на месте какой-нибудь Бельгии образуется Йемен (по уровню жизни и безопасности).

Поэтому, чтобы "обрушить на Россию санкции, которые она ранее ни разу не видывала", нужно как минимум понимать, как будет работать эмиссионный механизм США, а Пауэлл ответа на этот вопрос не дал. И ввести завтра ограничительные меры не удастся, потому что так можно остановить всю экономику Запада.

Что касается перемещения контингентов американских войск, находящихся в Европе, то оно ничего не решает. К примеру, Байден заявил, что в Прибалтику будет переброшена тысяча военнослужащих из Западной Германии, но при необходимости их число будет увеличено в десять раз. То есть когда-нибудь они соберут аж дивизию! И Россию это должно напугать? Это несерьёзно.

Все прочие страны собираются направить какие-то контингенты в Восточную Европу и передвигать их по ней. Если мы посмотрим куда, то получается, что они собираются создать санитарный кордон вокруг Украины. Так как и США, и ЕС понимают, что результатом политики, которую они начали в 2014 году в Киеве, может стать полное обрушение украинской государственности. И на границах Восточной Европы образуется ещё один гуманитарный кризис, который они будут решать примерно так же, как в случае с ближневосточными беженцами на границе с Белоруссией. Ставить войска и никого не пускать.

Сами по себе эти батальоны опасности не представляют. Неприятно? Да. Но наиболее опасна критическая инфраструктура НАТО, которая может быть размещена ближе к нашим границам.

Проект "Украина" требует больших денег, а у американцев их всё меньше и меньше. Это для прессы представители Госдепа могут говорить о прекрасной молодой демократии, а на деле понимают, что режиму киевских марионеток недолго осталось жить. Если перестать переводить туда деньги, то он упадёт.

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