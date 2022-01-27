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Ответ США: Почему итогом переговоров стали санитарный кордон вокруг Украины и диалог о размещении ракет в Европе

Политолог Дмитрий Дробницкий — о том, что означает письменный ответ США, который будет скоро опубликован, и для чего Америка и Европа передвигают войска по Восточной Европе.

27 января, 14:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в полученном из Вашингтона ответе по гарантиям безопасности США не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток. Также министр пояснил, что содержание документа в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Ещё было сказано, что ответ содержит приглашение к следующему этапу переговоров. Ряд американских СМИ, ссылаясь на источники, успел предположить, что реакция США открывает дорогу для организации диалога об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Публикация документа позволит, что называется, развязать России руки для действий определённого рода. Нужно понимать, что основная проблема наших визави состоит в том, что в Вашингтоне не решены два ключевых вопроса, связанных с тем, что договорённости могут оказаться невыполнимыми для американской стороны.

Напомню, одновременно с воскрешением на международной арене госсекретаря Энтони Блинкена, который был задвинут в дальний угол, в США состоялось голосование об изменении сенатских правил, в результате которого получилось, что билль об электоральной реформе США не будет принят. Это почти гарантирует проигрыш Демократической партии на выборах в Конгресс США в ноябре этого года. Если Демпартия проигрывает даже одну палату, то это грозит ей поражением на выборах президента в 2024 году.

Даже если демократический президент удержится в Белом доме при оппозиционном парламенте в 2024 году, то возникнут большие сложности. Нет окончательного решения о том, кто будет заниматься экономикой и внешней политикой. Сейчас борьба внутренних кланов приобрела такой размах, что мы каждый раз не очень понимаем, с кем конкретно мы сейчас говорим. А ещё это значит, что они не смогут провести реформы для обеспечения однопартийного управления Демпартии.

Не получается согласовать все эти внутренние вопросы из-за разногласий либеральной элиты, которая пришла к власти. Что касается вопроса денег, то он более понятный. Инфляция в США растёт высокими темпами. Замечу, что, когда американский посол доставлял ответ Москве, Джером Пауэлл весьма неопределённо высказался о дальнейшей политике Федеральной резервной системы США. Объясняется это тем, что у данного учреждения нет оптимистичного сценария и все возможные меры могут привести лишь к отрицательным результатам — к сокращению баланса ФРС. Теперь тратить эмиссионные деньги (как раньше) они больше не смогут. А это означает сворачивание большого числа внешнеполитических проектов.

Поскольку не решены эти два вопроса, то и договориться администрация Байдена сейчас ни с кем не сможет. Россия заявила, что путём переговоров намерена обеспечить себе тот уровень безопасности национальных интересов, который она хочет. Но если не получится это сделать, то надо обеспечить это в явочном порядке.

Обещание жутких санкций также не поможет заставить Москву изменить свои решения. Попытка давления на Россию и Китай закончится для США потерей последних остатков доминирования, которые нужны им, чтобы отойти на ранее занятые позиции. Просто представим, что с долларом происходит беда. Экономика России и Китая, конечно, пострадает от этого, но Западу достанется гораздо больше. Более того, в первую очередь урон понесут европейцы, которые напрямую зависят от эмиссионного "зонтика" США.

В самих Штатах хотя бы добывается нефть и есть какие-то производства. В Европе полностью постиндустриальная экономика, а оставшаяся индустриальная принадлежит китайцам. Ещё небольшая часть остановлена из-за высоких цен на газ, которые спровоцировали американцы. Если начнётся обрушение три раза модернизированной Бретонн-Вудской системы, то на месте какой-нибудь Бельгии образуется Йемен (по уровню жизни и безопасности).

Поэтому, чтобы "обрушить на Россию санкции, которые она ранее ни разу не видывала", нужно как минимум понимать, как будет работать эмиссионный механизм США, а Пауэлл ответа на этот вопрос не дал. И ввести завтра ограничительные меры не удастся, потому что так можно остановить всю экономику Запада.

Что касается перемещения контингентов американских войск, находящихся в Европе, то оно ничего не решает. К примеру, Байден заявил, что в Прибалтику будет переброшена тысяча военнослужащих из Западной Германии, но при необходимости их число будет увеличено в десять раз. То есть когда-нибудь они соберут аж дивизию! И Россию это должно напугать? Это несерьёзно.

Все прочие страны собираются направить какие-то контингенты в Восточную Европу и передвигать их по ней. Если мы посмотрим куда, то получается, что они собираются создать санитарный кордон вокруг Украины. Так как и США, и ЕС понимают, что результатом политики, которую они начали в 2014 году в Киеве, может стать полное обрушение украинской государственности. И на границах Восточной Европы образуется ещё один гуманитарный кризис, который они будут решать примерно так же, как в случае с ближневосточными беженцами на границе с Белоруссией. Ставить войска и никого не пускать.

Сами по себе эти батальоны опасности не представляют. Неприятно? Да. Но наиболее опасна критическая инфраструктура НАТО, которая может быть размещена ближе к нашим границам.

Проект "Украина" требует больших денег, а у американцев их всё меньше и меньше. Это для прессы представители Госдепа могут говорить о прекрасной молодой демократии, а на деле понимают, что режиму киевских марионеток недолго осталось жить. Если перестать переводить туда деньги, то он упадёт.

Путин лично прочитал переданный США ответ по гарантиям безопасности

Путин лично прочитал переданный США ответ по гарантиям безопасности

Авторы
Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий

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