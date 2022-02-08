Боррель: ЕС не считает, что Россия стремится "захватить" Украину
При этом, по мнению главы европейской дипломатии, Москва хочет оказывать давление на Киев, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET
Евросоюз не считает, что Россия стремится "захватить" Украину. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
"Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", — сказал глава европейской дипломатии на пресс-конференции в США.
Ранее Лайф сообщал, что в Евросоюзе назвали "ошибкой с коротким сроком жизни" новость Bloomberg о "вторжении" РФ на Украину. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что подобное в новостных сообщениях случается довольно часто, но важно, чтобы недоразумения были признаны и исправлены.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
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