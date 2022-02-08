Боррель: ЕС не считает, что Россия стремится "захватить" Украину

Евросоюз не считает, что Россия стремится "захватить" Украину. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

"Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", — сказал глава европейской дипломатии на пресс-конференции в США.