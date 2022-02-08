Посол России в ФРГ Нечаев назвал причины отказа Берлина от поставок оружия на Украину
Как уточнил дипломат, немецкие власти могут ссылаться на некоторые внутренние положения, согласно которым не следует поставлять вооружение в места конфликтов.
Сергей Нечаев. Фото © Посольство РФ в ФРГ
Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев перечислил ряд причин, по которым Германия не поставляет на Украину летальное оружие. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"В вопросе поставок летального оружия на Украину есть определённые отличия в позиции Берлина. Они связаны с печальным историческим опытом. Поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских, — это пробуждает некоторые исторические параллели, что немцы понимают", — пояснил он.
Нечаев также отметил, что в Германии существуют некоторые внутренние положения, согласно которым стоит применять дипломатические меры, а не поставлять оружие в места конфликтов. При этом существует "чисто прагматическая позиция", свидетельствующая о том, что поставки вооружений не изменят военно-технического баланса, а также не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.
Напомним, ранее в Германии заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина. Тем временем на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет.
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