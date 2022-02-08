Посол России в ФРГ Нечаев назвал причины отказа Берлина от поставок оружия на Украину

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев перечислил ряд причин, по которым Германия не поставляет на Украину летальное оружие. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"В вопросе поставок летального оружия на Украину есть определённые отличия в позиции Берлина. Они связаны с печальным историческим опытом. Поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских, — это пробуждает некоторые исторические параллели, что немцы понимают", — пояснил он.