Дуда назвал перемещение войск России самым масштабным после Второй мировой войны

Перемещения российских войск в последнее время являются самыми масштабными со времён Второй мировой войны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге по прибытии на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большой российской концентрацией в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля", — сказал Дуда.

Он отметил, что вся Европа задаётся вопросом, что будет дальше и каким будет эффект от такого перемещения войск. Дуда считает, что Западу предстоит найти выход из этой ситуации.