Дуда назвал перемещение войск России самым масштабным после Второй мировой войны
По словам лидера Польши, сейчас Запад задаётся вопросом, что делать в сложной ситуации, в которой оказались и ЕС, и Североатлантический альянс.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото © ТАСС / ЕРА
Перемещения российских войск в последнее время являются самыми масштабными со времён Второй мировой войны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге по прибытии на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большой российской концентрацией в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля", — сказал Дуда.
Он отметил, что вся Европа задаётся вопросом, что будет дальше и каким будет эффект от такого перемещения войск. Дуда считает, что Западу предстоит найти выход из этой ситуации.
"Наша большая задача — обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине", — подчеркнул польский лидер.
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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