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Минобороны РФ: К подконтрольным США формированиям в Сирии примкнули сотни радикалов

По данным российских военных, лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против госслужащих САР и объектов в разных провинциях.

8 февраля, 20:24

Фото на обложке © Flickr / soldiersmediacente

Присутствие американских военных в Сирии оказывает негативно влияет на обстановку в этой стране. В районах Заефратья, которые находятся под контролем проамериканских органов власти, теракты унесли жизни 18 человек всего за три дня. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, сотни радикалов, которые были освобождены из тюрем, присоединились к подконтрольным США формированиям в Сирии. Они переброшены в Эт-Танф.

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"Соединённые Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой амнистии для участников террористических группировок. Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф", - сказал Журавлёв.

Он добавил, что всё это провоцирует рост террористической угрозы. По данным российских военных, лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против госслужащих и объектов на территории нескольких провинций.

Ранее Лайф сообщал, что СВР заявила о готовящихся акциях против военных РФ в Сирии. Кроме того, по данным российской разведки, власти США намерены использовать медиаресурсы, чтобы нагнетать протестные настроения в сирийском обществе. В том числе кампания развернётся в арабоязычных социальных сетях.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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