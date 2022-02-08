Минобороны РФ: К подконтрольным США формированиям в Сирии примкнули сотни радикалов

Присутствие американских военных в Сирии оказывает негативно влияет на обстановку в этой стране. В районах Заефратья, которые находятся под контролем проамериканских органов власти, теракты унесли жизни 18 человек всего за три дня. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, сотни радикалов, которые были освобождены из тюрем, присоединились к подконтрольным США формированиям в Сирии. Они переброшены в Эт-Танф.

"Соединённые Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой амнистии для участников террористических группировок. Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф", - сказал Журавлёв.

Он добавил, что всё это провоцирует рост террористической угрозы. По данным российских военных, лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против госслужащих и объектов на территории нескольких провинций.