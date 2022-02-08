Немецкий телеканал "сделал" Москву столицей Украины

Немецкий телеканал WDR допустил ошибку в своём репортаже и указал Москву как столицу Украины. Ошибка была допущена в титрах, которые вышли в эфир и были замечены зрителями.

Неточность промелькнула, когда журналистка рассказывала о визите главы МИД ФРГ Анналены Бербок в столицу Украины. В титрах было указано, что репортаж ведётся из Москвы, а не из Киева. Телеканал пока никак не прокомментировал допущенную оплошность.