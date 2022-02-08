Немецкий телеканал "сделал" Москву столицей Украины
Неточность промелькнула в одном из репортажей о визите главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Киев.
Кадр из эфира немецкого телеканала © WDR
Немецкий телеканал WDR допустил ошибку в своём репортаже и указал Москву как столицу Украины. Ошибка была допущена в титрах, которые вышли в эфир и были замечены зрителями.
Неточность промелькнула, когда журналистка рассказывала о визите главы МИД ФРГ Анналены Бербок в столицу Украины. В титрах было указано, что репортаж ведётся из Москвы, а не из Киева. Телеканал пока никак не прокомментировал допущенную оплошность.
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Ранее Лайф рассказывал о другой, куда более заметной ошибке западных СМИ, касающейся Украины. В Евросоюзе назвали "ошибкой с коротким сроком жизни" новость Bloomberg о "вторжении" РФ в эту страну. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что подобное в новостных сообщениях случается довольно часто, но важно, чтобы недоразумения были признаны и исправлены.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
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