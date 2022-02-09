Минпромторг предложил установить минимальный порог наценки на 60 продуктов

Минпромторг считает нужным установить наценку на уровне не более 5% на примерно 60 социально значимых товаров. Это может коснуться таких категорий, как овощи "борщевого набора", питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб. А точнее, речь идёт о нескольких наименованиях по каждому из указанных продуктов. Такую позицию министерство обозначило на совещании с представителями Минсельхоза и ФАС, пишут "Известия".

Источник, знакомый с ходом встречи, пояснил газете, что в каждой категории продуктов есть дополнительное деление на подкатегории. Например, в случае с молоком — пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное питьевое и так далее, всего таковых 15, именно в них Минпромторг предлагает выбрать три-четыре наименования продукции. Получается, что наценка в 5% может коснуться порядка 60 продуктов.

В ФАС заявили, что перечень продуктов с минимальными накрутками может быть как фиксированным, так и "плавающим", он также может отличаться в разных регионах и магазинах. Минимальная наценка в 5% на продукцию, которую выберут торговые сети, начнёт действовать после того, как регуляторы договорятся между собой. Один из ретейлеров сообщил, что в каждой категории может быть около сотни наименований продукции, снизить наценку на каждое из них невозможно. Бизнес не готов браться за такой подход по экономическим причинам — считает, что не справится с существенными потерями. Между тем директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ убеждён, что торговля не пострадает, так как сможет компенсировать выпадающие доходы за счёт увеличения наценки на премиальные товары — красную рыбу, алкоголь и другие.