Умер автор спецэффектов из "Бегущего по лезвию" и "Космической одиссеи"

Дуглас Трамбалл был признанным мастером спецэффектов и больше всего прославился именно в этой нише киноиндустрии. Он работал над фильмами "2001 год: космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968), "Близкие контакты третьей степени" (Close Encounters of the Third Kind, 1977), "Звёздный путь. Фильм" (Star Trek: The Motion Picture, 1979) и "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982). За спецэффекты к последним трём картинам Трамбалл был номинирован на премию "Оскар". Также маэстро является режиссёром фильмов "Молчаливое бегство" (Silent Running, 1972), "Мозговой штурм" (Brainstorm, 1983), "Назад в будущее... Поездка" (Back to the Future... The Ride, 1991) и других кинокартин.