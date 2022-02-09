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Российские военные в Белоруссии начали отрабатывать боевое слаживание

А сначала им пришлось преодолеть тысячи километров через всю территорию РФ, чтобы занять позиции на территории соседней республики.

8 февраля, 21:55
<p>Российские военные на учениях © Минобороны РФ</p>

Российские военные на учениях © Минобороны РФ

Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа, которые были отправлены в Белоруссию для совместных учений, начали там этап боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в Республику Беларусь для участия в совместном учении "Союзная решимость – 2022", приступили к занятиям по боевой подготовке на учебных полигонах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что также состоятся занятия по вождению боевых машин, будут отработаны нормативы по оборудованию огневых позиций. Участники учений проведут подготовку к стрельбе и выполнению огневых задач из различных видов оружия, в том числе артиллерийского.

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Ранее Лайф писал, что в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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