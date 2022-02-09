Российские военные в Белоруссии начали отрабатывать боевое слаживание
А сначала им пришлось преодолеть тысячи километров через всю территорию РФ, чтобы занять позиции на территории соседней республики.
Российские военные на учениях © Минобороны РФ
Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа, которые были отправлены в Белоруссию для совместных учений, начали там этап боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в Республику Беларусь для участия в совместном учении "Союзная решимость – 2022", приступили к занятиям по боевой подготовке на учебных полигонах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что также состоятся занятия по вождению боевых машин, будут отработаны нормативы по оборудованию огневых позиций. Участники учений проведут подготовку к стрельбе и выполнению огневых задач из различных видов оружия, в том числе артиллерийского.
Ранее Лайф писал, что в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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