Российские военные в Белоруссии начали отрабатывать боевое слаживание

Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа, которые были отправлены в Белоруссию для совместных учений, начали там этап боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в Республику Беларусь для участия в совместном учении "Союзная решимость – 2022", приступили к занятиям по боевой подготовке на учебных полигонах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что также состоятся занятия по вождению боевых машин, будут отработаны нормативы по оборудованию огневых позиций. Участники учений проведут подготовку к стрельбе и выполнению огневых задач из различных видов оружия, в том числе артиллерийского.