Университет Хопкинса насчитал в мире 400 миллионов случаев ковида

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило по всему миру отметку в 400 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным учёных, по состоянию на 2.00 мск среды число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 400 244 031. За всё время скончалось 5 761 208 заболевших. Применено 10 095 884 411 доз вакцин от коронавируса.

Больше всего подтверждённых случаев заражения на сегодня в США — 77 025 027. На втором месте расположилась Индия (42 339 611). Далее следует Бразилия (26 776 692), Франция (21 174 600) и Великобритания (18 054 855). Летальных исходов больше всего также в США — 908 262, вторую строчку занимает Бразилия (634 057), третью — Индия (504 062). Далее следуют Россия (329 951) и Мексика (309 752).