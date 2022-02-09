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Другой коронавирус: Учёные раскрыли тайну слабого иммунитета после "омикрона"

Вирусологи изучили иммунитет людей после "африканского" штамма и обнаружили, что у одних есть сильная защита от всех вариантов, а у других — только от "омикрона".

8 февраля, 21:40
<p>Фото на обложке © Shutterstock</p>

Фото на обложке © Shutterstock

У вакцинированных в любом случае более эффективный иммунитет от ковида, а вот непривитые после "омикрона" могут легко заразиться каким-то другим штаммом, следует из результатов недавнего исследования Университета Инсбрука, Австрия. По данным учёных, они сравнили уровни антител в общей сложности 51 пациента. Сообщается, что все они переболели штаммом "омикрон" и образцы плазмы у них взяты через 5–35 дней после положительного ПЦР-теста. При этом все эти люди были разделены на четыре категории:

  • привитые и никогда до этого не болевшие CoViD-19 (15 человек);
  • и непривитые, и никогда до этого не болевшие CoViD-19 (13 человек);
  • и привитые, и ранее болевшие CoViD-19 (10 человек);
  • непривитые и ранее болевшие CoViD-19 (13 человек).

Смотрели антитела к следующим штаммам: B.1.1.7 ("альфа"), B.1.351 ("бета"), P.1.1 ("гамма"), B.1.617.2 ("дельта"), BA.1 ("омикрон"), а также к "спайковой" мутации D614G.

Выяснилось, что высокий уровень антител против всех штаммов есть лишь у двух категорий:

  • у тех, кто привит и переболел "омикроном";
  • у тех, кто сначала болел другим штаммом, а потом "омикроном".

То есть, судя по этим результатам, вакцина + "омикрон" или другой штамм + "омикрон" — две возможные формулы достаточно сильного иммунитета против коронавируса. Стоит, впрочем, отметить, что у привитых антител против других штаммов оказалось больше, чем против "омикрона", а у непривитых, но болевших двумя разными вариантами, всех антител примерно одинаковое количество. Значит, в определённом смысле дважды переболеть выходит несколько надёжнее, чем привиться и переболеть "омикроном". Но при этом надо понимать, что неизвестно, как ты переболеешь: даже с "омикроном" люди попадают на ИВЛ, не говоря о других штаммах.

И, наконец, "наивная", как выражаются исследователи, категория людей, которые и не привиты, и никогда в жизни не болели короной, и вот подхватили "омикрон". У них против "омикрона" антитела имеются, а вот против других штаммов — практически нет, очень мало. Из этого вирусологи делают вывод, что новый "африканский" штамм ковида может принадлежать к совершенно новому серотипу, то есть медицина имеет дело с какими-то принципиальными отличиями в структуре антигенов.

С другой стороны, у практикующих врачей на этот счёт есть свои версии. К примеру, доктор медицинских наук Антон Ершов ранее в интервью Лайфу выразил убеждение, что главная особенность "омикрона" в том, что он процветает в основном на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и не опускается в лёгкие, именно поэтому не формирует защитных антител в кровеносной системе.

При этом финальный вывод австрийских учёных выглядит так:

Невакцинированные люди, заражённые только вариантом "омикрон", могут быть недостаточно защищены от инфицирования штаммом SARS-CoV-2, отличным от "омикрона", и, следовательно, должны быть дополнительно вакцинированы для полной защиты

Из текста опубликованной научной статьи

Предшествующий иммунитет не очень защищает от "омикрона". То есть все те, кто переболели до этого другими штаммами или привились вакцинами на основе первого, "уханьского", варианта, могут болеть "омикроном" и болеют. Так происходит потому, что в результате мутаций и отбора новые штаммы отличаются от первого всё больше и больше. Думаю, "омикрон" процентов на 50–60 отличается от первых штаммов. Но поскольку этот вирус отличается от первых и вакцинных, то иммунитет, созданный после заражения им, слабо защищает от старых штаммов, если человек с ними где-то встретится, а такая возможность ещё есть. Поствакцинальный иммунитет формируется на основе предыдущих штаммов, то есть получается, что если вакцинированный переболел "омикроном", то у него складывается иммунитет от всех предшествующих штаммов и ещё от "омикрона". Но чтобы окончательно утверждать, что и как, нужно выяснить дизайн исследования, — разъяснил Лайфу доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

https://static.life.ru/publications/2022/2/8/1247978148007.116.jpg

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Невидимый омикрон: Как ковид научился скрываться от диагностики

Невидимый омикрон: Как ковид научился скрываться от диагностики

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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