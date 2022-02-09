Другой коронавирус: Учёные раскрыли тайну слабого иммунитета после "омикрона" Вирусологи изучили иммунитет людей после "африканского" штамма и обнаружили, что у одних есть сильная защита от всех вариантов, а у других — только от "омикрона". 8 февраля, 21:40 Фото на обложке © Shutterstock

У вакцинированных в любом случае более эффективный иммунитет от ковида, а вот непривитые после "омикрона" могут легко заразиться каким-то другим штаммом, следует из результатов недавнего исследования Университета Инсбрука, Австрия. По данным учёных, они сравнили уровни антител в общей сложности 51 пациента. Сообщается, что все они переболели штаммом "омикрон" и образцы плазмы у них взяты через 5–35 дней после положительного ПЦР-теста. При этом все эти люди были разделены на четыре категории:

привитые и никогда до этого не болевшие CoViD-19 (15 человек);

и непривитые, и никогда до этого не болевшие CoViD-19 (13 человек);

и привитые, и ранее болевшие CoViD-19 (10 человек);

непривитые и ранее болевшие CoViD-19 (13 человек).

Смотрели антитела к следующим штаммам: B.1.1.7 ("альфа"), B.1.351 ("бета"), P.1.1 ("гамма"), B.1.617.2 ("дельта"), BA.1 ("омикрон"), а также к "спайковой" мутации D614G.

Выяснилось, что высокий уровень антител против всех штаммов есть лишь у двух категорий:

у тех, кто привит и переболел "омикроном";

у тех, кто сначала болел другим штаммом, а потом "омикроном".

То есть, судя по этим результатам, вакцина + "омикрон" или другой штамм + "омикрон" — две возможные формулы достаточно сильного иммунитета против коронавируса. Стоит, впрочем, отметить, что у привитых антител против других штаммов оказалось больше, чем против "омикрона", а у непривитых, но болевших двумя разными вариантами, всех антител примерно одинаковое количество. Значит, в определённом смысле дважды переболеть выходит несколько надёжнее, чем привиться и переболеть "омикроном". Но при этом надо понимать, что неизвестно, как ты переболеешь: даже с "омикроном" люди попадают на ИВЛ, не говоря о других штаммах.

И, наконец, "наивная", как выражаются исследователи, категория людей, которые и не привиты, и никогда в жизни не болели короной, и вот подхватили "омикрон". У них против "омикрона" антитела имеются, а вот против других штаммов — практически нет, очень мало. Из этого вирусологи делают вывод, что новый "африканский" штамм ковида может принадлежать к совершенно новому серотипу, то есть медицина имеет дело с какими-то принципиальными отличиями в структуре антигенов.

С другой стороны, у практикующих врачей на этот счёт есть свои версии. К примеру, доктор медицинских наук Антон Ершов ранее в интервью Лайфу выразил убеждение, что главная особенность "омикрона" в том, что он процветает в основном на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и не опускается в лёгкие, именно поэтому не формирует защитных антител в кровеносной системе.

При этом финальный вывод австрийских учёных выглядит так:

Невакцинированные люди, заражённые только вариантом "омикрон", могут быть недостаточно защищены от инфицирования штаммом SARS-CoV-2, отличным от "омикрона", и, следовательно, должны быть дополнительно вакцинированы для полной защиты Из текста опубликованной научной статьи

— Предшествующий иммунитет не очень защищает от "омикрона". То есть все те, кто переболели до этого другими штаммами или привились вакцинами на основе первого, "уханьского", варианта, могут болеть "омикроном" и болеют. Так происходит потому, что в результате мутаций и отбора новые штаммы отличаются от первого всё больше и больше. Думаю, "омикрон" процентов на 50–60 отличается от первых штаммов. Но поскольку этот вирус отличается от первых и вакцинных, то иммунитет, созданный после заражения им, слабо защищает от старых штаммов, если человек с ними где-то встретится, а такая возможность ещё есть. Поствакцинальный иммунитет формируется на основе предыдущих штаммов, то есть получается, что если вакцинированный переболел "омикроном", то у него складывается иммунитет от всех предшествующих штаммов и ещё от "омикрона". Но чтобы окончательно утверждать, что и как, нужно выяснить дизайн исследования, — разъяснил Лайфу доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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