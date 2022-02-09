Гадкий я: Психологи назвали 7 особенностей характера, с которыми не нужно бороться Эти “качества” могут усложнить жизнь окружающим людям, но их носителю точно помогут. Как превратить негатив в позитив? 8 февраля, 21:40 Фото © shutterstock

Лунная призма валидации

Психотерапевт Фрэнк Даттилио использовал такое понятие, как “валидация”. Говоря простыми словами, это принятие позиции человека без её одобрения: “Что ж, имеете на это право, хоть мы и не согласны с этим”. Долгое время для психиатров эталоном нормальности являлось общество. Этот подход породил миллионы эмоциональных калек, зажатых и не понимающих, что они хотят от жизни. Первым делом, — решили специалисты, — нужно снять печать проклятия с так называемых “отрицательных черт”. Прогнать через призму “валидации”.

Равнодушие — это плохо или хорошо?

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Первые 29 лет своей жизни Будда прожил принцем Капилавасту. У него было всё, о чём можно только мечтать. Но выйдя однажды за пределы своего дворца, он встретил нищего, неизлечимо больного, увидел труп, а потом пообщался с отшельником. Он понял, что мир несправедлив, и что он жил неправильной жизнью. Ушёл из дворца. Объяснил людям, почему они страдают. Потом достиг просветления. Обрёл учеников. И так далее. Сегодня тренд на неравнодушность: человека могут упрекнуть за то, что он не сочувствует людям, пострадавшим от торнадо на том конце земного шара, его могут назвать чёрствым, если он отказался сделать репост какого-нибудь воззвания к справедливости. Не практикует раздельный сбор мусора, не интересуется толщиной озонового слоя. Правда в том, что если сочувствовать всем несчастным на свете, можно серьёзно подорвать своё здоровье. Психотерапевты считают, что в малых дозах цинизм чрезвычайно полезен. На неравнодушие “нон-стоп” нужен избыток времени и сил.

Умение рисковать

Возможно, существуют какие-то исключительные школы, где поощряют индивидуализм, но чаще всего детей учат “не высовываться”, “не рисоваться”. Это, дескать, неприлично. Вот когда вызовут к доске — тогда пожалуйста. Так появляются безинициативные работники, просиживающий стул на одном и том же месте по 20-30 лет. Надо бы поговорить с начальством на предмет того, что за эти годы работник хорошо себя зарекомендовал, часто выполняет задачи, не входящие в его компетенцию, предельно скромен и подчеркнуто вежлив. Повышение нужно. Правда в том, что пока “не высунешься”, волшебства не случится. У начальства много своих проблем. Сотрудник работает — и ладно. В некоторых случаях скромность — порок.

Умение лениться

Человеческая лень способна довести до исступления тех, кто не привык отлынивать, но так ли плохо лениться на самом деле? Лень, прокрастинация, эмоциональное выгорание — вещи одного порядка. Там могут различаться полутона, но по сути это преобладание пассивного подхода к жизни над активным. Для одних лень — порок, для других — предел мечтаний. Лежать под пальмой, есть кокосы с ананасами и ничего не делать. Психоаналитик Эрих Фромм первым назвал лень формой психопатологии. Создатель системы индивидуальной психологии Альфред Адлер назвал лень “ширмой, которая прикрывает комплекс неполноценности”. Для тех, кто не верит в “комплексы и депрессии”, есть прямое указание, что лень — важный симптом гипотиреоза, то есть нарушения работы гормонов щитовидки. Абулия (отсутствие воли как следствия органического нарушения работы мозга), астенический синдром — когда только встал и уже устал. В бытовом измерении на лени стоит стигма. Нужно её срочно снять, выспаться, а потом на всякий случай сходить к врачу. Лень — это сигнал S.O.S.

Гадкий я или почему дотошность — это хорошо

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Дотошные дети почти всегда раздражают сверстников и учителей. Если дотошному человеку недодали на кассе два рубля, он об этом скажет и скорее всего прослывёт скрягой. Анекдотично? Но человека основательного и внимательного к деталям не так просто “нагреть” при подписании договора, он умеет считать деньги и планировать бюджет. Кстати, дотошность полезна так же для общества. Таких людей называют “санитарами леса интеллектуального”. Те, кому по барабану, что там и кто сказал, скорее, всё равно, что проповедуют адепты “Новой хронологии” и плоскоземельцы. Для первых Древняя Греция или раннесредневековая Европа — фантомы сознания. Но дотошный всегда выйдет и скажет “умникам”, что король — голый. Из дотошных получаются хорошие арбитры и третейские судьи. Нужно культивировать и беречь свою дотошность, если есть хоть малейший признак её. В жизни пригодится.

Конфликт интересов

Как говорил философ Гегель, противоречия разрешаются с помощью конфликтов. Чаще всего в социальной жизни конфликтность — это возможность “постоять за себя”. Не бывает интересных и при этом кассовых фильмов, в которых нет конфликта. Уже большой подвиг — сказать человеку, который занял не своё место в кинотеатре, что он не прав, а проглотить обиду. Но когда-нибудь свободных мест не окажется вовсе, а наглец снова займёт чужое место. Нужно вытравливать привычку уступчивости. На неконфликтных вешают лишнюю работу, им урезают премию, на них даже спускают всех собак. А на кого спускать — на того парня, которому говоришь слово, а в ответ слышишь два? Конечно, таких обходят стороной и часто им многе сходит с рук. Нужно быть таким на работе, в обществе, на улице, а неконфликтность приберечь для семьи, для самых близких.

Гиперчувствительность

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За неделю современный человек переваривает столько информации, что далёким предкам этого бы хватило на несколько жизней. И однажды наступает момент, когда хочется сказать: “Горшочек, не вари”. Хочется прокричать на весь мир. Отношение к таким людям неоднозначное. Общество любит практиковать “Poker face”, но ведь не все такие толстокожие. Это идёт с детства. Эмоции для мальчишек считаются чем-то “девчачьим”. Конструктивно, к примеру, осуждать отрицательные эмоции, деструктивные начинания. Но что людям сделал смех? “Смех без причины — признак дурачины”, — говорят бабушки. Суровые отцы могут выразиться погрубее. А ведь юмор помогал людям пережить тяжёлые времена, и не раз. По сути, общество — это набор резервуаров с клапанами, в них копится пар (эмоции). Если эмоции не стравливать, рано или поздно резервуар “рванёт”. Человек должен уметь управлять своими эмоциями, но это не значит, что он должен идти по жизни с каменным лицом.

Зависть с точки зрения обывателей

Это одна из самых табуированных черт характера, но тайком многие любят поразмышлять о достатке соседа. С точки зрения социальных психологов, эта черта может стать очень конструктивным инструментом. Ведь что такое зависть? Это человек смотрит на кого-нибудь успешного, и у него возникает болезненное чувство, настойчиво сигнализирующее: “Вот этого не хватает для счастья. Этого. Этого!”. Конечно, не факт, что для счастья нужно именно то, что есть у другого. В конце концов, так и до оправдания бандитизма можно дойти. Но наблюдение за другими людьми помогает не сбиваться с определенной системы координат, анализировать, что уже достигнуто и что ещё предстоит достичь. В общем, если понимать, как работают “причинно-следственные связи”, можно легко заставить зависть работать на собственное благо.

Какую черту характера вы не хотели бы в себе исправлять? Жадность Прямолинейность Завистливость Некомпетентность

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