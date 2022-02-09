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Гадкий я: Психологи назвали 7 особенностей характера, с которыми не нужно бороться

Эти “качества” могут усложнить жизнь окружающим людям, но их носителю точно помогут. Как превратить негатив в позитив?

8 февраля, 21:40
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Лунная призма валидации

Психотерапевт Фрэнк Даттилио использовал такое понятие, как “валидация”. Говоря простыми словами, это принятие позиции человека без её одобрения: “Что ж, имеете на это право, хоть мы и не согласны с этим”. Долгое время для психиатров эталоном нормальности являлось общество. Этот подход породил миллионы эмоциональных калек, зажатых и не понимающих, что они хотят от жизни. Первым делом, — решили специалисты, — нужно снять печать проклятия с так называемых “отрицательных черт”. Прогнать через призму “валидации”.

Равнодушие — это плохо или хорошо?

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

Первые 29 лет своей жизни Будда прожил принцем Капилавасту. У него было всё, о чём можно только мечтать. Но выйдя однажды за пределы своего дворца, он встретил нищего, неизлечимо больного, увидел труп, а потом пообщался с отшельником. Он понял, что мир несправедлив, и что он жил неправильной жизнью. Ушёл из дворца. Объяснил людям, почему они страдают. Потом достиг просветления. Обрёл учеников. И так далее. Сегодня тренд на неравнодушность: человека могут упрекнуть за то, что он не сочувствует людям, пострадавшим от торнадо на том конце земного шара, его могут назвать чёрствым, если он отказался сделать репост какого-нибудь воззвания к справедливости. Не практикует раздельный сбор мусора, не интересуется толщиной озонового слоя. Правда в том, что если сочувствовать всем несчастным на свете, можно серьёзно подорвать своё здоровье. Психотерапевты считают, что в малых дозах цинизм чрезвычайно полезен. На неравнодушие “нон-стоп” нужен избыток времени и сил.

Умение рисковать

Возможно, существуют какие-то исключительные школы, где поощряют индивидуализм, но чаще всего детей учат “не высовываться”, “не рисоваться”. Это, дескать, неприлично. Вот когда вызовут к доске — тогда пожалуйста. Так появляются безинициативные работники, просиживающий стул на одном и том же месте по 20-30 лет. Надо бы поговорить с начальством на предмет того, что за эти годы работник хорошо себя зарекомендовал, часто выполняет задачи, не входящие в его компетенцию, предельно скромен и подчеркнуто вежлив. Повышение нужно. Правда в том, что пока “не высунешься”, волшебства не случится. У начальства много своих проблем. Сотрудник работает — и ладно. В некоторых случаях скромность — порок.

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Вредная привычка: Психолог назвал 10 вещей, за которые никогда не нужно извиняться

Умение лениться

Человеческая лень способна довести до исступления тех, кто не привык отлынивать, но так ли плохо лениться на самом деле? Лень, прокрастинация, эмоциональное выгорание — вещи одного порядка. Там могут различаться полутона, но по сути это преобладание пассивного подхода к жизни над активным. Для одних лень — порок, для других — предел мечтаний. Лежать под пальмой, есть кокосы с ананасами и ничего не делать. Психоаналитик Эрих Фромм первым назвал лень формой психопатологии. Создатель системы индивидуальной психологии Альфред Адлер назвал лень “ширмой, которая прикрывает комплекс неполноценности”. Для тех, кто не верит в “комплексы и депрессии”, есть прямое указание, что лень — важный симптом гипотиреоза, то есть нарушения работы гормонов щитовидки. Абулия (отсутствие воли как следствия органического нарушения работы мозга), астенический синдром — когда только встал и уже устал. В бытовом измерении на лени стоит стигма. Нужно её срочно снять, выспаться, а потом на всякий случай сходить к врачу. Лень — это сигнал S.O.S.

Гадкий я или почему дотошность — это хорошо

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

Дотошные дети почти всегда раздражают сверстников и учителей. Если дотошному человеку недодали на кассе два рубля, он об этом скажет и скорее всего прослывёт скрягой. Анекдотично? Но человека основательного и внимательного к деталям не так просто “нагреть” при подписании договора, он умеет считать деньги и планировать бюджет. Кстати, дотошность полезна так же для общества. Таких людей называют “санитарами леса интеллектуального”. Те, кому по барабану, что там и кто сказал, скорее, всё равно, что проповедуют адепты “Новой хронологии” и плоскоземельцы. Для первых Древняя Греция или раннесредневековая Европа — фантомы сознания. Но дотошный всегда выйдет и скажет “умникам”, что король — голый. Из дотошных получаются хорошие арбитры и третейские судьи. Нужно культивировать и беречь свою дотошность, если есть хоть малейший признак её. В жизни пригодится.

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Конфликт интересов

Как говорил философ Гегель, противоречия разрешаются с помощью конфликтов. Чаще всего в социальной жизни конфликтность — это возможность “постоять за себя”. Не бывает интересных и при этом кассовых фильмов, в которых нет конфликта. Уже большой подвиг — сказать человеку, который занял не своё место в кинотеатре, что он не прав, а проглотить обиду. Но когда-нибудь свободных мест не окажется вовсе, а наглец снова займёт чужое место. Нужно вытравливать привычку уступчивости. На неконфликтных вешают лишнюю работу, им урезают премию, на них даже спускают всех собак. А на кого спускать — на того парня, которому говоришь слово, а в ответ слышишь два? Конечно, таких обходят стороной и часто им многе сходит с рук. Нужно быть таким на работе, в обществе, на улице, а неконфликтность приберечь для семьи, для самых близких.

Гиперчувствительность

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

За неделю современный человек переваривает столько информации, что далёким предкам этого бы хватило на несколько жизней. И однажды наступает момент, когда хочется сказать: “Горшочек, не вари”. Хочется прокричать на весь мир. Отношение к таким людям неоднозначное. Общество любит практиковать “Poker face”, но ведь не все такие толстокожие. Это идёт с детства. Эмоции для мальчишек считаются чем-то “девчачьим”. Конструктивно, к примеру, осуждать отрицательные эмоции, деструктивные начинания. Но что людям сделал смех? “Смех без причины — признак дурачины”, — говорят бабушки. Суровые отцы могут выразиться погрубее. А ведь юмор помогал людям пережить тяжёлые времена, и не раз. По сути, общество — это набор резервуаров с клапанами, в них копится пар (эмоции). Если эмоции не стравливать, рано или поздно резервуар “рванёт”. Человек должен уметь управлять своими эмоциями, но это не значит, что он должен идти по жизни с каменным лицом.

Зависть с точки зрения обывателей

Это одна из самых табуированных черт характера, но тайком многие любят поразмышлять о достатке соседа. С точки зрения социальных психологов, эта черта может стать очень конструктивным инструментом. Ведь что такое зависть? Это человек смотрит на кого-нибудь успешного, и у него возникает болезненное чувство, настойчиво сигнализирующее: “Вот этого не хватает для счастья. Этого. Этого!”. Конечно, не факт, что для счастья нужно именно то, что есть у другого. В конце концов, так и до оправдания бандитизма можно дойти. Но наблюдение за другими людьми помогает не сбиваться с определенной системы координат, анализировать, что уже достигнуто и что ещё предстоит достичь. В общем, если понимать, как работают “причинно-следственные связи”, можно легко заставить зависть работать на собственное благо.

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https://static.life.ru/publications/2022/2/8/358404470526.7072.jpg

Какую черту характера вы не хотели бы в себе исправлять?

Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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