В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не будет меняться кардинально

Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет меняться кардинально. Такие решения будут принимать вдумчиво и последовательно, заявили в Рособрнадзоре.

"Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там подчёркивают, что такие предложения всегда рассматриваются Рособрнадзором и именно такой подход даёт развитие и совершенствование экзаменационных процедур.

"Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и даёт равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны. Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Сейчас ведомство рассматривает усиление роли портфолио школьника. Предполагается, это позволит увеличить вклад в большие государственные задачи. А участие в олимпиадах и различных конкурсах станет ещё одной мотивацией для школьников.