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В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не будет меняться кардинально

В ведомстве уверены, что этот формат наиболее объективно оценивает полученные в школе знания и даёт равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны.

8 февраля, 23:12
<p>Новый бланк ЕГЭ. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Новый бланк ЕГЭ. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет меняться кардинально. Такие решения будут принимать вдумчиво и последовательно, заявили в Рособрнадзоре.

"Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там подчёркивают, что такие предложения всегда рассматриваются Рособрнадзором и именно такой подход даёт развитие и совершенствование экзаменационных процедур.

"Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и даёт равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны. Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Сейчас ведомство рассматривает усиление роли портфолио школьника. Предполагается, это позволит увеличить вклад в большие государственные задачи. А участие в олимпиадах и различных конкурсах станет ещё одной мотивацией для школьников.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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