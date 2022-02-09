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Вице-президент Бразилии подтвердил попытку США сорвать визит Болсонару в Москву

Гамилтон Моурау подчеркнул, что Соединённые Штаты всегда пытаются задействовать своё влияние для сдерживания других государств. Он заверил, что визит состоится.

8 февраля, 23:25
<p>Президент Бразилии Жаир Болсонаро. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/60867/photos/59746" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент Бразилии Жаир Болсонаро. Фото © kremlin.ru

США пытались добиться отмены визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву. Это подтвердил вице-президент государства Антониу Гамилтон Моурау.

"США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора Блинкена с министром иностранных дел Карлосом Франсой, но всё нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта", — заявил Моурау в интервью газете Valor Economico.

Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Россию 14–17 февраля

Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Россию 14–17 февраля

Как рассказывал Лайф, издание Folha de Sao Paulo сообщило, что США добиваются отмены визита президента Бразилии в Россию и оказывают на него давление на фоне напряжённости вокруг Украины. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя эту публикацию, назвал действия Вашингтона безобразным фактом. Он подчеркнул, что если президент Бразилии выполнит требование американцев и отменит поездку, то его позиции не усилятся ни в мире, ни внутри его страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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