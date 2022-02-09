Вице-президент Бразилии подтвердил попытку США сорвать визит Болсонару в Москву

"США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора Блинкена с министром иностранных дел Карлосом Франсой, но всё нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта", — заявил Моурау в интервью газете Valor Economico.

Как рассказывал Лайф, издание Folha de Sao Paulo сообщило, что США добиваются отмены визита президента Бразилии в Россию и оказывают на него давление на фоне напряжённости вокруг Украины. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя эту публикацию, назвал действия Вашингтона безобразным фактом. Он подчеркнул, что если президент Бразилии выполнит требование американцев и отменит поездку, то его позиции не усилятся ни в мире, ни внутри его страны.